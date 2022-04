UE zwiększy wsparcie dla Ukrainy w zakresie sprzętu wojskowego do 1,5 mld euro

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił inicjatywę ministra spraw zagranicznych UE Josepa Borrella, aby zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy o kolejne 500 mln euro.

Michel z zadowoleniem przyjął i poparł wniosek Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych.

„Po szybkim zatwierdzeniu zwiększymy do 1,5 mld euro wsparcie, które UE już udziela Ukrainie w zakresie sprzętu wojskowego” – napisał Michel na Twitterze.

Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa

