Pierwsze pojazdy opancerzone Bushmaster wysłane na Ukrainę [+FOTO/VIDEO]

Jak poinformował portal ABC News, pierwsze opancerzone transportery Bushmaster, które Australia przekazuje Ukrainie, zostały wysłane w piątek rano z Queensland.

Australijskie Siły Obronne opublikowały zdjęcia pojazdów załadowanych na wojskowy samolot transportowy Globemaster.

Exclusive pic of one of the first four Australian Bushmasters freshly repainted and refitted ahead of being flown to Europe on a C-17 – following last week’s request from Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVYwQt5jWy

— Andrew Greene (@AndrewBGreene) April 5, 2022