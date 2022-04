Raty kredytów hipotecznych wzrosły w 7 miesięcy o ponad 50%

W zaledwie 7 miesięcy raty kredytu wzrosły o 51% – informuje portal strefainwestorow.pl. W sierpniu ub. roku rata kredytu hipotecznego o wartości 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat wynosiła około 1553 zł, dziś jest to 2 353 zł zł.

Jak informowaliśmy, według wstępnych szacunków GUS inflacja CPI w marcu br. wyniosła w ujęciu rocznym 10,9 proc. W odpowiedzi na tę sytuację Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na siódmą podwyżkę stóp procentowych od października ub. roku. Jednak tym razem skala podwyżki zaskoczyła analityków. Jak podano w środę w komunikacie NBP, stopa referencyjna została podniesiona o 1 punkt procentowy do poziomu 4,5 proc.

„Koszty związane z inflacją uderzają w nas wszystkich, jednak najmocniej odczują to osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. W zaledwie 7 miesięcy raty kredytu hipotecznego wzrosły w wyniku rosnącego WIBORU o prawie 50%, a to wcale nie musi być koniec zwyżek” – czytamy na portalu strefainwestorow.pl. Jak podkreślono, „to nie koniec”, ponieważ „stawka WIBOR, od którego uzależnione są raty kredytów, dalej rośnie i 6 miesięczna stawka wynosi już 5,19%”.

WIOBR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

Portal strefainwestorow.pl przeprowadził symulację dot. rat kredytu na 300 tys. zł. od zeszłego roku. W założeniu taki kredyt został przyznany w sierpniu 2021 roku na 20 lat. Pod koniec lata ubiegłego roku WIBOR 6M wynosił 0,25%, marża banku wynosiła 2%, co daje oprocentowanie 2,25%, a więc ratę w wysokości 1553 zł.

W kwietniu br. WIBOR 6M wynosi już 5,15% – po dodaniu 2% marży banku daje to 7,15% oprocentowania, a więc rata kredytu na 300 tys. zł wzrasta do 2 353 zł miesięcznie. Oznacza to 51% wyższą ratę niż 7 miesięcy wcześniej. Raty kredytów oczywiście różnią się w zależności od wysokości pożyczki i warunków oferowanych przez bank, ale generalnie założyć można, że wzrosły one o ok. 50-60%.

