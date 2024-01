Luwr: Kolejny atak aktywistów klimatycznych. “Mona Lisa” oblana zupą

Aktywistki klimatyczne oblały w niedzielę w paryskim Luwrze zupą arcydzieło Leonarda da Vinci, obraz “Mona Lisa”.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 10 czasu lokalnego. Dwie aktywistki klimatyczne oblały zupą obraz Leonarda da Vinci, “Mona Lisa”. Paryski Luwr przekazał, że dzieło znajdowało się za szkłem ochronnym i nie zostało uszkodzone.

Aktywistki krzyczały: “Co jest ważniejsze? Sztuka czy prawo do zdrowej i zrównoważonej żywności?”. Sala, w której znajduje się obraz, została ewakuowana.

Climate protesters throw soup at the glass-protected Mona Lisa in the Louvre.

pic.twitter.com/MrBitC5wEh

— Pop Base (@PopBase) January 28, 2024