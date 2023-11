W. Brytania: Aktywiści klimatyczni zaatakowali młotkami XVII-wieczny obraz

W poniedziałek dwoje aktywistów klimatycznych z organizacji Just Stop Oil rozbiło młotkami szybę chroniącą wystawiany w Galerii Narodowej w Londynie XVII-wieczny obraz Diega Velázqueza “Wenus z lustrem”. Zostali zatrzymani.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Galerii Narodowej w Londynie. Dwoje aktywistów z grupy Just Stop Oil rozbiło młotkami szybę chroniącą obraz Velázqueza “Wenus z lustrem”. Organizacja Just Stop Oil stwierdziła, że domaga się natychmiastowego wstrzymania wydawania przez brytyjski rząd nowych koncesji na wydobywanie i produkcję paliw kopalnych – podaje agencja AP.

Organizacja przekazała, że obraz “Wenus z lustrem” został wybrany nieprzypadkowo. W 1914 r. płótno zostało pocięte przez sufrażystkę Mary Richardson w proteście przeciwko decyzji o umieszczeniu za kratami innej sufrażystki.

Aktywiści uderzali młotkami w szybę chroniącą obraz, a następnie oświadczyli: “Kobiety nie zdobyły głosu poprzez głosowanie. Czas na czyny, a nie słowa”.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zdarzenia.

Two protesters from Britain’s climate change protest group Just Stop Oil bashed the glass cover of the ‘Rokeby Venus’ by 17th-century artist Diego Velazquez, a painting previously slashed by the suffragettes in 1914 pic.twitter.com/jWhsWpH5nr

— Reuters (@Reuters) November 6, 2023