Lotnisko w Mińsku pełne migrantów [+VIDEO]

W sieci zamieszczono materiały pokazujące migrantów tłoczących się na jednym z korytarzy lotniska w Mińsku. Mają to być głównie Irakijczycy, zwożeni przez białoruskie władze przez Dubaj, żeby ominąć wprowadzone zakazy lotu do Mińska.

W środę na profilu białoruskiego kanału opozycyjnego Nexta zamieszczono nagranie, na którym widać liczne osoby tłoczące się na korytarzu . Część z nich siedzi lub leży na podłodze, niektórzy blokują przy tym przejście lub boczne drzwi korytarza. Wygląd wskazuje, że to ludzie pochodzący m.in. z Bliskiego Wschodu, w tym muzułmanie.

Według zamieszczonego wraz z nagraniem opisu, tak wygląda sytuacja na lotnisku w Mińsku, które jest pełne migrantów, głównie obywateli Iraku, przylatujących z Dubaju.

„Kolaps na lotnisku w Mińsk. Większość lotów Dubaj-Mińsk linii Flydubai jest wypełniona obywatelami Iraku. Wielu przybyłych tłoczy się wewnątrz lotniska, śpiąc na siedzeniach, a nawet leżąc na podłodze” – czytamy w opisie.

There is a collapse at #Minsk airport

Most of the Dubai-Minsk flights of the #Flydubai airline are filled with #Iraqi citizens. Many of the arrivals crowd into the airport, sleeping on the seats and even lying on the floor. pic.twitter.com/mogudipByo

