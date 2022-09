Litwa wysyła na Ukrainę kolejne haubice [+FOTO]

Litwa wysłała na Ukrainę partię haubic 105-mm w ramach pakietu pomocowego – poinformowało w środę ministerstwo obrony Litwy.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues material support to Ukrainian Armed Forces.

Our 105 mm howitzers are on their way to Ukraine.

Ukraine needs non-stop weapon supply. We cannot make pauses. pic.twitter.com/IjPecoR58z

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 7, 2022