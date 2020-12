Krewny Putina chce założyć nową partię

Krewny prezydenta Rosji – Roman Putin zapowiedział założenie nowej partii politycznej „Rosja bez korupcji”.

Roman Putin to syn kuzyna prezydenta Rosji – Igora. Weźmie udział w zjeździe założycielskim nowej partii, który ma odbyć się już w najbliższy wtorek, jak poinformowała rzeczniczka komitetu organizacyjnego Daria Czelcowa. W zjeździe mają wziąć udział delegaci z 53 regionów Federacji Rosyjskiej. Ponieważ z każdego przyjadą po dwie osoby oznacza to, że zjazd zgromadzi łącznie 106 delegatów.

Pisząca o sprawie agencja informacyjna Interfax podała, że będący współzałożycielem partii Roman Putin nie jest jedynym kandydatem na stanowisko jej pierwszego przewodniczącego.

Rzeczniczka Czelcowa twierdzi, że „Rosja bez korupcji” to na razie „robocza” nazwa partii i może ona zostać zmieniona przez zjazd założycielski. Natychmiast po jego przeprowadzeniu wybrane władze mają złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o zarejestrowanie nowego stronnictwa.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

To nie pierwsze podejście Romana Putina do polityki. W latach 2006-2009 było doradcą do spraw bezpieczeństwa przy gubernatorze obwodu riazańskiego. Na początku tego roku zapowiedział powołanie partii politycznej wspierającej krewnego-prezydenta, która miała nazywać się „Ludzie biznesu”. Zamiast tego przystąpił jednak w czerwcu do innego ugrupowania „Naród przeciw korupcji”, istniejącej od 2013 r., ale nie wykazującej większej aktywności. Jednak 16 listopada Sąd Najwyższy na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązał tę partię.

Czytaj także: Rozłam w szeregach „Jednaj Rosji” wywołał perturbacje w parlamencie Kałmucji

interfax.ru/kresy.pl