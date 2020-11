Rozłam w szeregach „Jednej Rosji” wywołał perturbacje w parlamencie Kałmucji

Po buncie przeciw nowemu przywódcy Republiki Kałmucji doszło do rozłamu we frakcji partii rządzącej i republikańskim parlamencie.

Zastępca przewodniczącego Churału Ludowego Republiki Kałmucji Salgar Bakinowa sprzeciwiła się pozbawieniu mandatów dwóch członków republikańskiego parlamentu Baira Sztepina i Walentina Choroszewskiego. Do oświadczenia Bakinowej w której uznała ona wygaszenie ich mandatów za przeprowadzone wbrew procedurze przyłączyła się także szefowa republikańskich struktur partii Sprawiedliwa Rosja Natalia Manżykowa, która jest też szefową frakcji tej partii w Churale.

Choroszewski jeszcze w czerwcu został aresztowany jako podejrzany o defraudację środków publicznych i przekroczenie pełnomocnictw w czasach gdy był dyrektorem biura planowania i architektury w administracji stolicy Kałmucji – Elisty. Z kolei Sztepin miał sam zrezygnować z mandatu by poświęcić się karierze sportowca.

Tymczasem wiceprzewodnicząca Churału twierdzi, że wygaszenie ich mandatów poprzez telefoniczne konsultacje przewodniczącego z radnymi jest złamaniem przepisów, bowiem już wkrótce i tak odbędzie się normalne posiedzenie republikańskiego parlamentu na którym można będzie przeprowadzić standardowe głosowanie w sprawie mandatów Sztepina i Choroszewskiego.

Manżykowa w specjalnym oświadczeniu wytłumaczyła skąd pośpiech władz w wygaszaniu mandatów dwóch radnych. Według Manżykowej liczą one, że w ten sposób zbudują większość dla odwołania Bakinowej ze stanowiska zastępcy przewodniczącego parlamentu. Próba taka została już raz podjęta 12 listopada, jednak klub „Jednej Rosji” podzielił się i część jego deputowanych stanęła za Bakinową, przez co zabrakło do jej odwołania jednego głosu.

Bakinowa robiła karierę z ramienia prokremlowskiej partii do czasu aż wraz z 25 września nie przyłączyła się do apelu deputowanych Sprawiedliwej Rosji i Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej jakie wystosowali oni do prezydenta Rosji Władimira Putina. Deputowani napisali do głowy państwa, że niedawno wybrany na przywódca Kałmucji Batu Chasikow nie jest odpowiednią osobą do zarządzania republiką w czasie pandemii koronawirusa i klęski suszy. W efekcie już 7 października regionalna rada „Jednej Rosji” pozbawiła Bakinową stanowiska zastępcy sekretarza kałmuckich struktur partii oraz funkcji przewodniczącej jej frakcji w regionalnym parlamencie. Część radnych opowiada się jednak po stronie Bakinowej. Sama wiceprzewodnicząca Churału już zapowiedziała zwrócenie się do prokuratora w sprawie działań jego szefa.

