Rosja: wielki protest w Chabarowsku w związku aresztowaniem gubernatora [+VIDEO/+FOTO]

Masowe protesty na rosyjskim Dalekim Wschodzie w związku z aresztowaniem gubernatora Chabarowska. Siergiej Furgal, członek opozycyjnej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, jest podejrzany o zlecenie zabójstw sprzed 15 lat.

W czwartek Siergiej Furgal, gubernator Kraju Chabarowskiego na rosyjskim Dalekim Wschodzie, został zatrzymany w związku z podejrzeniem o organizację i zlecanie zabójstw biznesmenów w latach 2004-2005. Tego samego dnia został zabrany samolotem do Moskwy. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na dwa miesiące. Podejrzany twierdzi, że jest niewinny, jego adwokat zapowiedział apelację.

Furgal, członek Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimira Żyrinowskiego, został gubernatorem Chabarowska we wrześniu 2018 roku, pokonując ówczesnego p.o. gubernatora Wiaczesława Szporta z proputinowskiej partii Jedna Rosja.

Aresztowanie gubernatora spotkało się z krytyczną reakcją mieszkańców Chabarowska. Jak podaje agencja Tass, w sobotę na ulice miasta wyszły tłumy ludzi. W ramach nieskoordynowanego wiecu i marszu ludzie przeszli głównymi ulicami Chabarowska, protestując przeciwko aresztowaniu Furgala i wyrażając swoją solidarność z nim. Wznoszono hasła poparcia dla gubernatora, a także przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi. Marsz był obserwowany przez rosyjską policję. Później demonstranci dziękowali im za nie wtrącanie się w protest.

Mer Chabarowska powiedział, że wiecu nikt oficjalnie nie zgłosił. Dodał, że w regionie w związku z pandemią koronawirusa obowiązują ograniczenia dotyczące imprez masowych i zgromadzeń, więc i tak nie można by wydać zgody na takie wydarzenie. Według agencji TASS, władze nie udzieliły komentarza w sprawie liczby uczestników. W mediach pojawiają się szacunki, według których w proteście brało udział od 10 do nawet 40 tys. ludzi. Lokalny serwis „Nowosti Chabarowska” twierdzi, że był to największy miting w historii miasta. Podaje zarazem liczbę uczestników na 15-20 tys., przy czym różne lokalne siły polityczne podawały szacunki od 5 do 35 tys. ludzi.

Zdaniem ekspertów, na których powołuje się agencja Tass, oskarżenia wobec Furgala są bez precedensu, a sprawa może mieć poważne konsekwencje dla „mainstreamowej opozycji”. Zaznaczono, że w przeciwieństwie do innych głośnych spraw dotyczących lokalnych gubernatorów, sprawa gubernatora Charabowska nie dotyczą korupcji, tylko morderstw. Ponadto, był on od długiego czasu sponsorem partii.

Politolog Jewgienij Minczenko uważa, że sprawa Furgala to poważny cios w LDPR: „Furgal był jedną z twarzy tej partii. Był człowiekiem sukcesu. Pokazał, jak można dołączyć do LDPR i być częścią „bezpiecznej” opozycji, przyciągającą pozostawionych przez Jedną Rosję, ale nie chcących dołączyć do Partii Komunistycznej i są pesymistycznie patrzą na przyszłość Sprawiedliwej Rosji”.

Inni rosyjscy eksperci uważają, że Furgal najprawdopodobniej straci stanowisko, a Kraj Chabarowski czeka ciężka kampania wyborcza.

Sam Żyrinowski wyraził oburzenie z powodu zatrzymania gubernatora i zapowiedział, że jego partia będzie go bronić. Lider LDPR powiedział, że to „wielka sprawa polityczna”, a aresztowanie Furgala wynika z dobrych wyników gubernatora należącego do partii opozycyjnej.

Furgal jest podejrzany o zlecenie zabójstwa dwóch dawnych rywali biznesowych, a także o próbę zamachu na przedsiębiorcę w obwodu amurskiego. W 2004 roku przedsiębiorca Jewgienij Zorja został zastrzelony na ulicy w Chabarowsku. W 2005 roku zastrzelono innego biznesmena Olega Bułatowa.

