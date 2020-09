Wybory regionalne w Rosji: Poważne straty partii władzy

Kolejne wyniki wyborów w różnych regionach Rosji wskazują, że dotychczasowi gubernatorzy w większości utrzymają władzę, natomiast prokremlowska partia „Jedna Rosja” będzie znacznie osłabiona w regionalnych parlamentach.

W niedzielę w Rosji odbyły się wybory szefów administracji w 16 jednostkach szczebla federalnego, w siedmiu wybierano tylko regionalne parlamenty, a w trzech i szefów administracji, i regionalne rady. Część wyników, które podliczono jeszcze w poniedziałek, przedstawiliśmy wczoraj. Spływają kolejne rezultaty wskazujące na znaczny spadek poparcia dla prokremlowskiej partii „Jedna Rosja”.

W obwodzie kostromskim władzę utrzyma dotychczasowy prokremlowski gubernator Siergiej Sitnikow, na którego, według oficjalnych danych zagłosowało 65 proc. biorących udział w wyborach, jak podał regionalny portal. Znaczne straty poniosła w dumie obwodowej „Jedna Rosja”. Wybrało ją 32,74 proc. głosujących. To aż o 19 punktów procentowych mniej niż w czasie poprzednich wyborów. Dobry wynika odnotowała natomiast Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), która otrzymała poparcie 17 proc. głosujących. Liberalno-Demokartyczna Partia Rosji (LDPR) otrzymała 12,28 proc., Sprawiedliwa Rosja (SR) 9 proc., Rosyjska Partia Emerytów za Sprawiedliwość Społeczną (RPPSS) 8,5 proc., partia”Nowi ludzie” 7,43 proc.

W obwodzie smoleńskim w wyborach gubernatora zwyciężył reprezentant komunistów Aleksiej Ostrowski na którego zagłosowało 65 proc. elektoratu i który pełni tę funkcję od 2012 r.

W wyborach do zgromadzenia obwodu nowosybirskiego „Jedna Rosja” uzyskała poparcie 38,16 proc. głosujących. To o około 6,5 punktów procentowych mniej. Podobną stratę odnotował KPRF, którą poparło 17 proc. Zyskała natomiast LDPR ciesząc się wynikiem 14 proc. „Nowi ludzie” otrzymali 7 proc., SR 6 proc., partia emerytów 5 proc.

W obwodzie kałuskim gubernatorem został dotychczas pełniący tymczasowo te obowiązki Władisław Szapsza z „Jednej Rosji”, który otrzymał 71 proc. głosów.

Podobnie w wyborach przywódcy Republiki Czuwaszji dotychczasowy pełniący obowiązki Oleg Nikołajew gładko zwyciężył uzyskał poparcie rzędu 76 proc.

Silna pozycję „Jedna Rosja” utrzymała w radzie obwodu biełgorodzkiego przy granicy Ukrainy, gdzie prokremlowską partię wsparło oficjalnie 62 proc. głosujących. Komuniści otrzymali poparcie 13 proc., LDPR 7 proc., SR 6 proc. RPPSS 5 proc.

Spore straty partia rządząca poniosła w obwodzie czelabińskim. W wyborach do regionalnego parlamentu zagłosowało na nią 42 proc. uczestniczących obywateli czyli o 13 punktów procentowych mniej niż w poprzednich wyborach. Kolejne partie uzyskały: SR 15 proc., KPRF 12 proc., LDPR 11 proc., partia emerytów 6 proc.

Bardzo wysokie poparcie uzyskał, według oficjalnych wyników, dotychczasowy gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdienko, na którego miało zagłosować 84 proc. obywateli biorących udział w wyborach czyli nawet więcej niż w poprzednich wyborach. Z niewiele gorszym wynikiem – 80 proc. władzę utrzymał gubernator obwodu tambowskiego Aleksandr Nikitin. W obwodzie irkuckim stanowisko gubernatora będzie sprawował inny reprezentant „Jednej Rosji” Igor Kobzew, który był w nim pełniącym obowiązki od grudnia zeszłego roku, a którego poparło 61 proc. głosujących.

W Żydowskim Obwodzie Autonomicznym wybory na gubernatora wygrał Rościsław Goldsztejn z „Jednej Rosji” na którego miało zagłosować aż 83 proc. obywateli biorących udział w wyborach. Także on był pełniącym obowiązki gubernatora od grudnia 2019 r.

W wyborach do rady obwodu riazańskiego „Jedna Rosja” otrzymała poparcie 48 proc. czyli 15 punktów procentowych mniej niż w poprzednich wyborach. Drugie miejsce zajęła LDPR z 15 proc. co jest wynikiem o 7 punktów procentowych lepszym. KPRF otrzymała 9 proc. głosów. 7 proc. głosujących wybrało partię „Za prawdę”, po 6 proc. SR i „Nowych ludzi”, 5 proc. partię emerytów.

bardzo słaby wynik „Jedna Rosja” osiągnęła ona w narodowościowej Republice Komi. W wyborach do republikańskiego parlamentu prokremlowską partię wybrało tylko 29 proc. głosujących co oznacza zmniejszenie poparcia w stosunku do poprzednich wyborów aż o 29 punktów procentowych. 15 proc. uzyskali tam komuniści co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych. LDPR uzyskało 14 proc. głosów, „Zielona Alternatywa” 10 proc., „Ojczyzna” 10 proc., SR 9 proc.

