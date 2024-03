Konfederacja: Zielony Ład spowoduje przymusowe remonty [+VIDEO]

Według Anny Bryłki z Konfederacji przegłosowana przez Parlament Europejski dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków spowoduje “przymusowe remonty”.

W środę w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji z udziałem Anny Bryłki, polityk uważa, że przegłosowana przez Parlament Europejski dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków spowoduje “przymusowe modernizacje budynków”.

“Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej budynków. Co to oznacza? To oznacza, że czeka nas prawdziwa rewolucja w budownictwie”.

Jak informuje, dyrektywa wprowadza klasy charakterystyki energetycznej budynku.

“Klasy takie, jak w sprzęcie AGD. Od A do G, G to są najgorszej jakości budynki. A – to są zeroemisyjne budynki. Będzie trzeba przechodzić z klasy efektywności energetycznej do klasy wyższej efektywności energetycznej” – mówiła.

“Na pytanie posła Krzysztofa Mulawy w interpelacji poselskiej nie dowiedzieliśmy się od resortu klimatu, ile budynków w jakiej klasie mniej więcej w tym czasie by się znalazło. Więc jest to jeszcze do przepracowania. Natomiast tak czy inaczej właśnie po to będą te paszporty budynkowe, żeby wiedzieć, w jaki sposób przeprowadza się renowacje w poszczególnym budynku. Co to oznacza? To oznacza dla państwa po prostu przymus modernizacji budynku, nawet jeśli państwa nie będzie na to stać! I będzie się to wiązało pewnie z jakimiś konsekwencjami. Na razie ta dyrektywa jeszcze nie jest implementowana, musi zostać implementowana i dopiero będziemy znać sankcje, które będą groziły za to, że nie będzie się przeprowadzało przymusowego remontu i przechodziło z klasy efektywności energetycznej do wyższej klasy efektywności energetycznej” – alarmowała.

“Zapłacą za tą dyrektywę najubożsi, najbiedniejsi, których po prostu dzisiaj nie stać na to, żeby dobrze termomodernizować swoje budynki, wymieniać źródła ciepła, wymieniać okna i tak dalej. Dlatego to oni poniosą największy koszt realizowania tej dyrektywy budynkowej” – dodała.

Kresy.pl