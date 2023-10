“Klucz do zwycięstwa” – ukraiński wicepremier o nowym robocie bojowym

Robot bojowy o nazwie Furia pomyślnie przeszedł testy – poinformował w sobotę wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow. Wyraził opinię, że nowe technologie są “kluczem do zwycięstwa”.

W sobotę wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia robota bojowego o nazwie Furia (ukr. Lut’). Poinformował, że jest on wyposażony w czołgowy karabin maszynowy, kamerę obrotową i pancerz chroniący przed ostrzałem.

“To kompaktowy robot, którym można kierować zdalnie i wykonywać działania bojowe, np. szturmować pozycje bądź ich bronić” – podkreślił.

Do wpisu dołączył zdjęcia egzemplarza próbnego, który pomyślnie przeszedł testy. Obecnie trwają prace nad jego udoskonaleniem i przygotowaniem do produkcji seryjnej.

“Technologia i innowacja są kluczem do naszego zwycięstwa. Pomagają zdobyć przewagę na polu bitwy i uratować życie naszych żołnierzy” – zaznaczył Fedorow.

Victory tech by @BRAVE1ua. 🇺🇦-made robotics “Fury”. Equipped with tank machine gun, 360° viewing camera, powerful armor and can be operated remotely. Perfect for assaulting or defending positions. Tech & innovation = key to our victory. Share your ideas: https://t.co/DPDm0QyKPF pic.twitter.com/Vc1YhSO4nM

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2023