Firmy z 19 państw dołączyły do ukraińskiej Sojuszu Przemysłu Obronnego – wśród nich nie ma Polski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało , że do czasu zamknięcia forum do Sojuszu Przemysłu Obronnego przystąpiło 38 firm z 19 krajów – wśród nich nie ma Polski.

„W ramach forum ukraińskie firmy podpisały z partnerami zagranicznymi 20 dokumentów. Są to umowy i memoranda dotyczące produkcji dronów, naprawy i produkcji pojazdów opancerzonych oraz amunicji. Do formatów współpracy zalicza się wspólna produkcja, wymiana technologii i dostawy podzespołów”.

Pierwsze Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego (DFNC1) w Kijowie zgromadziło 252 firmy z ponad 30 krajów produkujące pełną gamę broni, sprzętu wojskowego i systemów obronnych. Forum zorganizowały wspólnie trzy ukraińskie ministerstwa, w tym Ministerstwo Przemysłu Strategicznego, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Prezydent Ukrainy poinformował, że do “Sojuszu” przystąpiły firmy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Danii, Kanady, Bułgarii, Bułgarii, Australii, Belgii, Litwy, Łotwy i Estonii.

Ukraine’s defense industry entered a new phase of development today. Our successful Defense Industries Forum demonstrated global interest in the possibility to work in Ukraine—and with Ukraine—to develop arms and everything else that any free nation needs to assure true defense. pic.twitter.com/ziiJedTZ0a

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2023