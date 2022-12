Doradca Zełenskiego: Nie będzie żadnych kompromisów z Rosją

Rosja musi przegrać, wynieść się z Ukrainy, zapłacić rachunki – oświadczył w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Odniósł się w ten sposób do możliwości porozumienia się Ukrainy i Rosji.

Doradca Zełenskiego odniósł się do możliwości osiągnięcia ukraińsko-rosyjskiego porozumienia. „Ten rodzaj wojny dopuszcza tylko zwycięstwo jednej ze stron. Kompromisów i nowych Mińsków [porozumień mińskich] na korzyść rosyjskich zabójców nie będzie. Rosja musi przegrać, wynieść się z Ukrainy, zapłacić rachunki” – napisał na Twitterze.

„Tylko w ten sposób można przywrócić światu bezpieczeństwo, stabilność i przewidywalność” – dodał.

This type of war involves only one winner. There will be no compromises or new „Minsks” in favor of Russian murderers. Russia must lose, get out of Ukraine and pay the bills…

This is the only way to return security, stability and predictability to the world.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 18, 2022