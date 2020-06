Kluby Młodych Kukiz’15: Osoby LGBT powinny być równe wobec prawa względem reszty obywateli

W niedzielę Kluby Młodych Kukiz’15 na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych zamieściły komunikat, w którym wyrażają swoje poparcie dla społeczności LGBT i wzywają do przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Kluby Młodych Kukiz’15 wezwały do referendum w sprawie możliwości współdzielenia kredytu, prawa spadkowe oraz dostęp do informacji medycznej partnera dla społeczności LGBT. Jednocześnie młodzieżówka Pawła Kukiza wyraziła wsparcie dla tych postulatów.

LGBT to skrót (Lesbijki Geje Biseksualiści Transpłciowi) dla osób z odmiennymi orientacjami aniżeli heteronormatywna, a także dla osób o odmiennej tożsamości płciowej aniżeli ta, do której zostały przypisane w momencie urodzenia. Walczą oni o swoje prawa. Walczą o zmiany, które postulują. Dlaczego zatem obóz Jarosława Kaczyńskiego nazywa tenże ruch ideologią pomimo tego, iż jest to błąd logiczny? Przyjmują taką narrację tylko i wyłącznie dlatego, że w opinii publicznej lepiej brzmi gdy mówi się: walczymy ze złą ideologią, aniżeli walczymy ze złymi ludźmi – przekazała organizacja w mediach społecznościowych.

Zdaniem Klubów Młodych Kukiz’15 zwarcie między prezydentem Dudą i środowiskiem homoseksualistów wystąpiło ze względu na konflikt wartości. Młodzieżówka twierdzi, że przeciwnicy poszerzenia praw środowisku LGBT boją się nieznanego, które jest demonizowane poprzez ukazywanie skrajnych przypadków.

Możemy się z kimś nie zgadzać, nie możemy jednak demonizować go i uwłaczać jego godności. Warto być przyzwoitym, pamiętajmy o tym. Jako Kluby Młodych Kukiz’15 uważamy, że osoby LGBT powinny być równe wobec prawa względem reszty obywateli. Co to oznacza? Przede wszystkim: możliwość współdzielenia kredytu, prawo spadkowe oraz dostęp do informacji medycznej partnera.

Młodzi kukizowcy uważają, że są to podstawowe prawa człowieka i mogą być one zagwarantowane właśnie przez wprowadzenie w Polsce związków partnerskich. Wezwali także do przeprowadzenia referendum w tej sprawie, aby to naród zdecydował czy poszerzenie praw środowisku LGBT jest potrzebne.

