Kilkaset tajwańskich dronów Revolver 860 trafiło na Ukrainę przez Polskę?

Tajwańskie drony Revolver 860, które określa się jako „latające moździerze”, miały zostać dostarczone Ukrainie za pośrednictwem Polski.

Portal „WP tech” poinformował 18 sierpnia, że 800 dronów Revolver 860 Armed VTOL zostało przekazanych ukraińskiej armii.

Portal podał, że pośrednicy w Polsce prawdopodobnie składali zamówienia na broń w tajwańskiej firmie, a następnie dostarczali ją odbiorcom w ukraińskim wojsku.

„Taiwan News” w odpowiedzi na zapytanie złożone do producenta dronów, firmy DronesVision, uzyskał informację, że wysyła ona swoje produkty tylko do klientów w Polsce. Ze względu na zawarte z klientami umowy o zachowaniu poufności firma nie była w stanie wypowiedzieć się na temat tego, co klienci robią z produktami ani gdzie są przesyłane dalej.

Rzecznik DronesVision przekazał, że klienci w Polsce zakupili pełną gamę produktów bezzałogowych firmy. Jednocześnie podkreślił, że klienci w Polsce rozpoczęli zakupy w marcu, krótko po inwazji Rosji na Ukrainę, i od tego czasu liczba kupowanego sprzętu stale rośnie. Bezpośrednie dostawy sprzętu na Ukrainę zostały przez firmę wstrzymane z powodu wybuchu wojny.

Wcześniej tajwański portal „CM Media” również skontaktował się z DronesVision. Firma stwierdziła, że ​​biorąc pod uwagę „złożoną i zmienną sytuację międzynarodową” może jedynie ujawnić, że ma klientów w Polsce. Producent przyznał jednak, że jego produkty zostały dostarczone do walki na Ukrainie i „powinny już brać udział w bitwach”.

Revolver 860 to dron bojowy zaprojektowany w układzie quadrocoptera z ośmioma wirnikami. Jego komora uzbrojenia może pomieścić do ośmiu pocisków moździerzowych kal. 60 mm. Możliwa w przyszłości może być jego integracja z granatami innych kalibrów jak 81 czy 120 mm. Dron może pozostawać w powietrzu od 20 do 40 minut, w zależności od masy ładunku i wiatru . Zasięg jego operowania to 20 km, zaś jego maksymalna masa startowa to 42 kg. Średnica drona wynosi 1,35 m.

Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w poniedziałek, że wartość pomocy udzielonej Ukrainie przez polskie społeczeństwo przekracza 10 mld zł, a wsparcie w przekazanym sprzęcie wojskowym to ponad 7 mld zł.

