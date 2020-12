Kard. Sarah: aborcja to barbarzyńska zbrodnia na niewinnych, kryzys wiary pogrążył ludzi w obrzydliwej mazi relatywizmu

„W celu rozszerzenia praktyki aborcji zainwestowano bowiem i wciąż się inwestuje znaczne środki finansowe i ogromne zasoby medialne w wytwarzanie preparatów farmaceutycznych umożliwiających zabicie dziecka w łonie matki. Otumanienie sumienia bierze się z kryzysu wiary, który nas niszczy i stopniowo pogrążył w obrzydliwej mazi relatywizmu” – mówi kard. Robert Sarah.

Kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, udzielił wywiadu „Naszemu Dziennikowi”. Wypowiedział się w nim m.in. na temat zabijania dzieci poczętych. Przypomniał, że zarówno koleni papieże, jak i święci Kościoła ostatnich lat, jak np. matka Teresa z Kalkuty, mówili o wartości życia i upominali się o prawa dzieci poczętych. Przytoczył też słowa Ojca Świętego Franciszka na ten temat:

„Nie mogę milczeć o ponad 30-40 milionach nienarodzonych istnień odrzucanych każdego roku przez aborcję, według danych Światowej Organizacji Zdrowia. To bolesne widzieć, jak w wielu regionach, które uważają się za rozwinięte, zachęca się do takiej praktyki, ponieważ dzieci, które mają się urodzić, są niepełnosprawne lub nieplanowane. Życie ludzkie nigdy nie jest ciężarem. Wymaga, abyśmy zrobili dla niego miejsce, a nie odrzucali je”.

„Jakże prorocze stało się teraz jego przesłanie!” – zaznaczył kardynał. „Obecnie diagnostyka prenatalna jest powszechnie stosowana w celu odsiewu osób uważanych za słabe lub gorsze”.

Hierarcha podkreślił też, że „aborcja nie jest w swej istocie kwestią religijną”, lecz przede wszystkim problemem ludzkim, a w dalszej kolejności wyborem o charakterze religijnym.

„Do zagadnienia aborcji należy podchodzić w sposób naukowy. A wtedy stwierdzimy, że aborcja jest barbarzyńską zbrodnią na niewinnych, których aniołowie wpatrują się w Oblicze Boga” – powiedział kard. Sarah.

Hierarcha odniósł się też do faktu, że w obliczu pandemii koronawirusa rządy różnych krajów starają się ochronić życie swych obywateli, ale jednocześnie nie widzą potrzeby zwiększenia ochrony życia poczętego.

„Ta niespójność wynika z pomieszania dobra i zła, od zawsze niestrudzenie potępianego przez Papieży. Ci z XX i XXI wieku nie przestają potępiać aborcji, przedstawiając ją jako niezwykle poważny zamach na osobę ludzką. Zachęcają do otaczania czcią życia, które jest święte. Piętnują ten swoisty spisek przeciwko życiu” – powiedział.

„W celu rozszerzenia praktyki aborcji zainwestowano bowiem i wciąż się inwestuje znaczne środki finansowe i ogromne zasoby medialne w wytwarzanie preparatów farmaceutycznych umożliwiających zabicie dziecka w łonie matki. Otumanienie sumienia bierze się z kryzysu wiary, który nas niszczy i stopniowo pogrążył w obrzydliwej mazi relatywizmu” – podkreślił kard. Sarah.

Kardynał w wywiadzie dla „ND” zaznaczył, że w obliczu ataku na rodzinę czy zagrożeń np. ze strony ideologii gender, „Kościół katolicki niewątpliwie jest jedyną instytucją zdolną przeciwstawić się temu nowemu barbarzyństwu i czynić to w sposób wytrwały i spójny”.

„Grupy nacisku przeciwstawiające się małżeństwu, rodzinie, a więc życiu, dobrze o tym wiedzą i dlatego gwałtownie występują przeciwko tym katolikom, którzy spokojnie i odważnie ośmielają się chronić i szerzyć „cywilizację życia i miłości”, jak to ujął święty Papież Paweł VI” – powiedział kard. Sarah. „Dzisiaj Kościół katolicki jest poddawany najbardziej agresywnym naciskom i przechodzi prawdziwe męczeństwo, mające go zmusić do porzucenia Boga, Objawienia, doktryny i nauczania moralnego” – dodał.

Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odniósł się też do sprawy coraz częstszych ataków wobec św. Jana Pawła II i dążenia do podważenia jego nauczania na temat wartości życia człowieka, w czym sięga się również do manipulowania faktami.

„Atakowanie świętego Papieża Jana Pawła II, który jest jedną z najcenniejszych woni dla Boga i Kościoła powszechnego oraz wielką chlubą katolickiej Polski semper fidelis z tego samego tytułu co św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Faustyna Kowalska i wielu innych świętych, którzy wsławili waszą ponadtysiącletnią historię, to niegodziwość, która boleśnie mnie dotyka, nawet jeśli wiem, że te oszczerstwa zostaną zmiecione wiatrem historii szybciej niż piasek na pustyni” – powiedział kard. Sarah.

„Świat zachodni dotkliwie obraża Boga i profanuje życie ludzkie, rodzinę, mężczyznę i kobietę stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, więc co się dziwić, że lży świętych. (…) Sam św. Jan Paweł II odpowiadał na fałszywe oskarżenia przebaczeniem i łagodnością” – zaznaczył kardynał. Podkreślił, że żadne plotki nie zagłuszą głosu ludu Bożego.

