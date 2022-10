Kaczyński: Koalicja Obywatelska to „formacja niemiecka”

Koalicja Obywatelska, to w istocie formacja niemiecka, która jest jawnie, bezpośrednio związana z Niemcami – oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Zamościa.

Prezes PiS podkreślił w czasie niedzielnego wystąpienia, że Polska i Polacy są wspólnotą. „Ja jeśli to ma być coś realnego, to to musi oznaczać, że budujemy taki kraj, w którym szanse ludzi z różnych stron kraju, różnych grup społecznych są równe. A ci, którzy z powodów od siebie niezależnych stali się w jakieś mierze niezdolni do zapewnienia sobie czy swoim rodzinom normalnego życia są wspierani” – oświadczył, cytowany przez PAP.

Wyraził opinię, że to fundament polityki prowadzonej przez PiS.

W kontekście wyborów parlamentarnych Kaczyński powiedział, że można dziś mówić „o pewnej alternatywie między czym, a czym wybieramy”. „Z jednej strony jest obóz Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony jest obóz, no nie zjednoczonej, ale jednak w jednej sprawie mówiącej jednym głosem opozycji. A sprawa ta, to być przeciw PiS; mówić że rządy PiS są jakimś wielkim nieszczęściem dla Polski, że cała ta koncepcja jest nic nie warta” – dodał.

Mówił o „czarnym scenariuszu”, czyli sytuacji, w której opozycja wygra wybory i przejmie władzę. „My prowadzimy politykę suwerenną; oczywiście musimy w różnych sytuacjach zgadzać się na kompromisy, być elastyczni, taki jest dzisiejszy świat. Ale ośrodek władzy w Polsce jest ośrodkiem niezależnym, w żadnej mierze niezwiązanym z jakimś ośrodkiem zewnętrznym, poza polskim” – powiedział.

Zobacz także: „To nie zadziałało” – Kaczyński o 500 plus

„Czy tak by było w wypadku dojścia do władzy opozycji? To chyba każdy kto ma choćby troszkę rozeznania, zwykłego zdrowego rozsądku może zauważyć, że główna formacja opozycji czyli Koalicja Obywatelska, tak się dzisiaj chcą nazywać, to w istocie 'formacja niemiecka'” – oświadczył lider PiS.

„To formacja, która jest jawnie, bezpośrednio związana z Niemcami i w związku z tym o tej niezależności, o tej suwerenności, podejmowaniu decyzji tutaj nie będzie mogło być mowy. A to ma bardzo wiele różnych, bardzo daleko idących konsekwencji” – dodał Kaczyński.

Zobacz także: „Może być różnie” – Kaczyński o kryzysie i długu publicznym

pap / wnp.pl / Kresy.pl