Korwin-Mikke przeciwko wspieraniu interesów Polaków na Białorusi. Kamiński: Polska musi bronić interesów każdego Polaka

Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, wypowiedział się przeciwko wspieraniu Polaków na Białorusi w obliczu groźnego dla polskich szkół projektu ustawy. „W idei narodowej podmiotem jest cały naród polski. A Polska, jako państwo narodowe, musi dążyć do obrony interesów każdego Polaka, szczególnie społeczności setkami tysięcy zamieszkującej tuż za naszą granicą” – odpowiada mu inny poseł Konfederacji, Krystian Kamiński.

Jak informowaliśmy, niedawno rząd Białorusi skierował do parlamentu projekt nowelizacji ustawy oświatowej, grożący depolonizacją jedynych dwóch szkół publicznych z polskim językiem nauczania w tym państwie. Na powagę sytuacji zwrócił na Twitterze uwagę poseł Konfederacji, Krystian Kamiński z Ruchu Narodowego. „Sprawa polskich szkół na Białorusi powinna mieć najwyższy priorytet dla władz RP i powinna zostać wysunięta na plan pierwszy w relacjach z Mińskiem” – podkreślił poseł. Dodał zarazem, że z uwagę na swoją „niemądrą politykę” względem władz białoruskich po sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi, rząd PiS utracił wszelkie kanały komunikacji.

Do wpisów Kamińskiego odniósł się na Twitterze jeden z liderów Konfederacji, poseł Janusz Korwin-Mikke. Zajął stanowisko krytyczne – jego zdaniem Polska nie powinna upominać się o interesy Polaków z Białorusi.

„Jestem przeciwko z wielu powodów” – zaznaczył Korwin-Mikke, po czym wymienił jeden, który jego zdaniem „powinien być przyjęty ze zrozumieniem” przez narodowców wchodzących w skład Konfederacji. Zdaniem posła, „to otwiera drogę do wtrącania się RFN w/s mniejszości niemieckiej” w Polsce. Dodał, że Polakom na Białorusi „można zapewnić naukę on-line”.

Tu akurat jest rozdźwięk w KONFEDERACJI. Jestem PRZECIWKO z wielu powodów – ale wymienię jeden, który powinien być przyjęty ze zrozumieniem przez Kolegów-Narodowców:

To otwiera drogę do wtrącania się RFN w/s mniejszości niemieckiej – itp.

Polakom można zapewnić naukę on-line! https://t.co/bvLzU3w8jb — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) January 12, 2021

Poseł Kamiński skomentował wypowiedzi Korwina-Mikke, również w serwisie społecznościowym. Podkreślił, że „RFN od 3 dekad zabiega o interesy etnicznych Niemców w Polsce i nie przestanie tego robić tylko dlatego, że Polska zrezygnuje z dbania o interesy Polaków na Białorusi”. Dodał, że jego zdaniem „rozpisywanie takiego równania to (…) naiwność”.

„W idei narodowej podmiotem jest cały naród polski. A Polska, jako państwo narodowe, musi dążyć do obrony interesów każdego Polaka, szczególnie społeczności setkami tysięcy zamieszkującej tuż za naszą granicą. 288 tys. Polaków na terytorium Białorusi stanowi kolejne pokolenie wspólnoty starszej niż sama Republika Białoruś. Jako autochtoni mają swoje prawa. Wszyscy oni płacą tam podatki, mają więc prawo do decydowania jak opłacane z nich szkoły będą uczyć ich dzieci” – podkreślił.

Panie @JkmMikke RFN od 3 dekad zabiega o interesy etnicznych Niemców w Polsce i nie przestanie tego robić tylko dlatego, że Polska zrezygnuje z dbania o interesy Polaków na Białorusi. Rozpisywanie takiego równania to moim zdaniem naiwność. 1/3 pic.twitter.com/dk92GqBlef — Krystian Kamiński 🇵🇱 (@K_Kaminski_) January 13, 2021

Wpis Korwina-Mikke krytycznie skomentował także prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Ziemowit Przebitkowski. „Odejdziemy w rozważaniach nawet od idei narodowej i dbania o rodaków (których JKM by poświęcał). Klasyczny przykład, w którym utopia liberalna rozjeżdża się z praktyką rzeczywistości geopolitycznej i jej podstawami. Diaspora daje ogromne możliwości realizacji interesu” – napisał.

Odejdziemy w rozważaniach nawet od idei narodowej i dbania o rodaków (których @JkmMikke by poświęcał). Klasyczny przykład w którym utopia liberalna rozjeżdża się z praktyką rzeczywistości geopolitycznej i jej podstawami.

Diaspora daje ogromne możliwości realizacji interesu. https://t.co/tPIT92Sg4e — Ziemowit Przebitkowski (@przebitkowski) January 13, 2021

W kontekście argumentu dotyczącego Niemiec i mniejszości niemieckiej, użytego przez Janusza Korwina-Mikkke, należy zaznaczyć, że kilka lat temu politycy PO krytycznie odnosili się do koncepcji utworzenia w Lublinie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Ich zdaniem może to pogorszyć nasze relacje m.in. z Ukrainą. Posłanka Joanna Mucha, powołując się na „przykład” Niemiec, posłużyła się przy tym nieprawdziwymi argumentami. Zwracaliśmy uwagę, że w Niemczech istnieje kilkadziesiąt muzeów i placówek naukowych, które zajmują się ziemiami wchodzącymi niegdyś w skład Niemiec, w tym II Rzeszy. Niemieckie władze są również prawnie zobligowane do ochrony i zachowywania niemieckiego dziedzictwa na tych terenach, m.in. na mocy tzw. Ustawy o wypędzonych.

Przypomnijmy też, że w 2019 roku w Bytomiu, na cmentarzu przy ul. Powstańców Śląskich, z inicjatywy bytomskiego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej na czele z Markusem Tylikowskim, odsłonięto skandaliczną tablicę poświęconą m.in. niemieckim, szowinistycznym bojówkarzom z Freikorpsu i Selbstschutzu. Jej fundatorem był m.in. poseł AfD Stephan Protschka. Niedługo po odsłonięciu tablicę zdewastowano, a osoby związane z jej powstaniem dystansują się od całej inicjatywy.

Warto również w tym kontekście przypomnieć fragment wywiadu, jaki w 2015 roku Janusz Korwin-Mikke, wówczas kandydat na Prezydenta RP, udzielił portalowi Kresy.pl:

JKM: Z Litwą nie mamy żadnych szczególnych problemów. Wszelkie mieszanie się w wewnętrzne sprawy Litwy powoduje pogorszenie sytuacji mniejszości polskiej, która jest traktowana jako V kolumna. Dlatego nie wolno się mieszać. Tak samo na Białorusi, gdzie Polska i religia katolicka była wręcz faworyzowana, dlatego żeby mieć przeciwwagę dla prawosławia. Tak samo jak w Polsce komuniści popierali prawosławie i protestantów, jako przeciwwagę dla katolików. No i wtedy nasza bezpieka nasłała tam agenturę, która objęła oddziały Polaków na Białorusi i montowała z nich aparat władzy z Panem Łukaszenką. Z kolei Białorusini patrzą na sąsiadów, na Kartę Polaka, bo oni mają takie przywileje, których oni nie mają.

Kresy.pl: Jaka powinna być nasza polityka względem Polaków mieszkających na Litwie i na Białorusi? W przypadku Litwy polityka tamtejszych władz jest wręcz represyjna.

Cóż, Litwini zwariowali. Ale to są ich obywatele. Jak im się tam nie podoba, to mogą sprzedać co swoje i przyjechać do Polski.

No ale z drugiej strony oni tam są u siebie.

Są u siebie, no to niech walczą o to, żeby im się działo dobrze. Ja mogę tylko pogorszyć ich sytuację.

Czyli Pana zdaniem prowadzenie polityki ukierunkowanej na wspieranie polskiej mniejszości byłoby bezcelowe?

Byłbym prezydentem opłacanym przez tych, którzy płacą podatki w Polsce. Możemy dbać o los tych, którzy płacą podatki w Polsce, jak ktoś płaci podatki za granicą… są obywatelami innego kraju i koniec.

