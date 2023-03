„Jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju”. Spotkanie Marszałek Sejmu z Polakami na Litwie

Podczas swojej wizyty w Wilnie marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z przedstawicielami społeczności Polaków na Litwie. „Jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju” – podkreśliła.

Przypomnijmy, że w piątek rozpoczęła się wizyta marszałek Sejmu, Elżbiety Witek, na Litwie. Towarzyszą jej posłowie Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej. Wzięła udział w śniadaniu wydawanym przez przewodniczącą Litewsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, poseł AWPL-ZChR Ritę Tamašunienė, a następnie odwiedziła cmentarz na Rossie, gdzie złożyła kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych. Wystąpiła też na forum litewskiego parlamentu.

W piątek wieczorem marszałek Sejmu spotkała się w Ambasadzie RP w Wilnie z przedstawicielami społeczności polskiej Wileńszczyzny. Towarzyszyli jej posłowie z Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej: Iwona Arent (przewodnicząca), Kazimierz Matuszny, Tadeusz Aziewicz i Tomasz Głogowski.

– W programie mojej wizyty nie może zabraknąć spotkania z Polakami zamieszkałymi na Litwie i rozmowy o ważnych dla nich sprawach – podkreśliła marszałek.

– Jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju – podkreśliła, zwracając się do Polaków na Litwie. – Wszędzie, gdzie Polacy są, podtrzymują polski język, polskie tradycje, kulturę, obyczaje. To jest coś pięknego, bo choćby nie wiem co się na świecie zadziało, to jeśli będziemy się czuli Polakami w najdalszym zakątku świata, zawsze się odnajdziemy – zaznaczyła Witek.

Marszałek Sejmu wyraziła także nadzieję, że dzięki dobrym relacjom dwustronnym uda się rozwiązać problemy, na jakie napotykają Polacy na Litwie.

Przeczytaj: Marszałek Sejmu w Wilnie: polscy politycy mają obowiązek wobec Polaków poza granicami kraju

Podczas spotkania w ambasadzie wystąpił Polski Zespół LudowyPieśni i Tańca „Wilenka”. Na spotkaniu byli obecni m.in. przedstawiciele polskich organizacji społecznych na Litwie, dyrektorzy szkół, kombatanci.

Wcześniej marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że o problemach Polaków na Litwie rozmawiała podczas piątkowego spotkania z przewodniczącą parlamentu Litwy Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Nie wymieniła żadnych szczegółów, ograniczając się zasadniczo do oceny, że „to była dobra rozmowa” i zapowiedzi roboczego spotkania polskich i litewskich parlamentarzystów. „Jesteśmy obie przekonane, że kiedy się rozmawia, to wszystkie trudne sprawy można rozwiązać” – dodała. Podkreśliła też, że Litwa jest przyjacielem i jednym z najważniejszych partnerów Polski.

Temat sytuacji Polaków na Litwie poruszono również podczas spotkania Witek z szefową Litewsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Ritą Tamašunienė i parlamentarzystami tego gremium.

Z kolei podczas swojego wystąpienia w litewskim parlamencie marszałek Sejmu nie mówiła nic na temat sytuacji Polaków na Litwie.

Przeczytaj: Polsko-litewskie zgromadzenie parlamentu. Dużo mówiono o współpracy, nic o prawach mniejszości

W swoim wystąpieniu na forum parlamentu, Witek odniosła się do wydarzeń ze stycznia 1991 roku, gdy wojska radzieckie wkroczyły do Wilna, próbując przeciwdziałać powstaniu niepodległego państwa litewskiego. Zaznaczyła, że „Polacy stanęli wtedy ramię w ramię z Litwinami”. Przypomniała też o obchodzonej w tym roku 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Należy zaznaczyć, że nie określiła go mianem polskiego zrywu niepodległościowego, lecz mianem powstania „narodów dawnej Rzeczypospolitej przeciwko rosyjskiej okupacji”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Pamięć o tej heroicznej walce pomogła spadkobiercom zachować tożsamość narodową” – powiedziała marszałek Sejmu. Według niej, powstanie styczniowe jest obecnie zasadniczym elementem ideowym w konstrukcji aktualnej polityki bezpieczeństwa na wschodzie:

„Z refleksji nad powstańczą walką budujemy dziś wspólnie niezłomną redutę na wschodniej flance NATO i na wschodniej granicy UE”.

Czytaj więcej: Powstanie styczniowe podstawą ideową polityki Polski i Litwy – Marszałek Witek w litewskim parlamencie

Podczas swoich wystąpień, Witek dużo miejsca poświęcała wojnie rosyjsko-ukraińskiej i wzywaniu do dalszego zdecydowanego wspierania Ukrainy. Spotkała się również z premier Litwy Ingridą Šimonytė.

Zgodnie z planem wizyty, w sobotę Elżbieta Witek weźmie udział w obchodach rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości. Spotka się też z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą.

Czytaj także: Duda: Polacy na Litwie mają być przede wszystkim lojalnymi obywatelami litewskiego państwa

Zobacz również: Marszałek Sejmu w Wilnie: polscy politycy mają obowiązek wobec Polaków poza granicami kraju

wilnoteka.lt / l24.lt / Kresy.pl