Hołownia: Putina wgnieciemy w ziemię. Putin jest wrogiem całej ludzkości

Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz, Putin jest wrogiem ludzkości – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas sobotniej konwencji Trzeciej Drogi.

Marszałek Sejmu przemawiał podczas sobotniej konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach. Podczas swojej wypowiedzi poruszył m.in. temat wojny na Ukrainie. “Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem, mądrych przedsiębiorczych i odważnych ludzi” – powiedział.

Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości.@szymon_holownia #Kielce #TrzeciaDroga pic.twitter.com/cIT6NItys3 — Polska 2050 (@PL_2050) February 17, 2024

Przeczytaj: Sikorski w Kijowie: Rosja musi przegrać, do 2030 roku Ukraina ma być członkiem UE

“Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz, Putin jest wrogiem ludzkości, Putin jest kimś, który przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy” – kontynuował.

Jak dodał, “dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim”.

Jego słowa wywołały falę komentarzy w sieci.

“Moment w którym pan @szymon_holownia, druga osoba w państwie które nie potrafi zbudować elektrowni atomowej, wygraża prezydentowi mocarstwa nuklearnego. Co może pójść nie tak?” – napisał na platformie X Rafał Otoka-Frąckiewicz, dziennikarz i publicysta.

Moment w którym pan @szymon_holownia, druga osoba w państwie które nie potrafi zbudować elektrowni atomowej, wygraża prezydentowi mocarstwa nuklearnego. Co może pójść nie tak? 🙂 https://t.co/2cRUdew2IJ — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 17, 2024

“Putina wgnieciemy w ziemię”… I teraz pokażcie mi drugiego polityka zachodu, o tak wysokiej pozycji, który w imieniu całego państwa w wojnie, której kraj ten nie jest stroną, składa, aż tak silne deklaracje — oczywiście w naszym imieniu” – słowa marszałka Sejmu skomentował publicysta Marek Miśko.

“Putina wgnieciemy w ziemię”… I teraz pokażcie mi drugiego polityka zachodu, o tak wysokiej pozycji, który w imieniu całego państwa w wojnie, której kraj ten nie jest stroną, składa, aż tak silne deklaracje — oczywiście w naszym imieniu. Więcej w najnowszym programie na kanale… pic.twitter.com/oTWdbKMVmv — Marek Miśko, czuwaj! (@MiskoMarek) February 18, 2024

Zobacz także: Amerykański senator do Donalda Tuska: “Nie obchodzi mnie, co pan myśli” [+VIDEO]

300polityka.pl / Kresy.pl