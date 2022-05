Atak rakietowy 15 km od granicy z Polską

Rosjanie przeprowadzili na ranem atak rakietowy na obiekt infrastruktury wojskowej w obwodzie lwowskim. Cel ataku znajdował się jedynie 15 km od granicy z Polską – poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych mer Lwowa Andrij Sadowy. Atak miał miejsce około godz. 4.30 (3.30 czasu polskiego).

Cztery rakiety uderzyły w obiekt wojskowy w jaworowskim rejonie. Został całkowicie zniszczony. Na szczęście nie było ofiar – przekazał Sadowy. „Tym razem cel znajdował się 15 km od granicy z Polską, UE i NATO” – podkreślił.

„Zasięg wystrzelonych rakiet to 1500 km. Teraz wypowiedzi rosyjskich propagandystów o konieczności 'denazyfikacji’ Polski już nie wydają się krzykami pijanego” – napisał mer Lwowa. Nawiązał w ten sposób do słów rosyjskiego deputowanego Olega Morozowa, który stwierdził: „Polska wzywa nas do postawienia jej na pierwszym miejscu po Ukrainie w kolejce do 'denazyfikacji'”.

Sadowy podkreślił, że „siły obrony powietrznej zestrzeliły 2 rakiety”.

Wcześniej szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki informował, że do atak miał miejsce około godz. 4.30 (3.30 czasu polskiego).

Poprzedni atak rakietowy w obwodzie lwowskim miał miejsc 3 maja. Ostrzał zdezorganizował wówczas ruch pociągów i spowodował brak prądu i wody w niektórych rejonach Lwowa.

Przypomnijmy, że wcześniej do ataku rakietowego na Lwów doszło 18 kwietnia. Rosyjskie rakiety spadły nie tylko na obiekty o znaczeniu militarnym, ale także na warsztat wymiany opon, w którym zginęło 6 osób.

Kresy.pl