Przedstawiciele rosyjskich i amerykańskich władz rozmawiali w Wiedniu o taktycznej broni nuklearnej

Wysłannicy Stanów Zjednoczonych i Rosji mieli podczas rozmów o kontroli zbrojeń w Wiedniu poruszyć temat taktycznej broni nuklearnej – poinformowała agencja prasowa Tass powołując się na wyższego urzędnika Departamentu Obrony USA.

Jak poinformowała w czwartek rosyjska agencja prasowa Tass, w Wiedniu podczas amerykańsko – rosyjskich rozmów w sprawie kontroli zbrojeń, przedstawiciele państw mieli rozmawiać między innymi o taktycznej broni nuklearnej.

Generał Thomas Bussiere z amerykańskiego dowództwa strategicznego przekonywał dziennikarzy, że uczestnicy rozmów omawiali niedawno przyjętą przez Rosję politykę państwa w zakresie odstraszania nuklearnego. Według niego strona amerykańska dążyła do „większego, głębszego zrozumienia” tej kwestii.

„Mamy okazję krótko omówić z rosyjskim sztabem generalnym nasze pytania i obawy oraz wyjaśnić aspekty tego dokumentu” – poinformował przedstawiciel amerykańskiego departamentu obrony.

22 czerwca Rosja i Stany Zjednoczone za zamkniętymi drzwiami w Wiedniu przeprowadziły rozmowy na temat stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń. Delegacjom tych krajów przewodniczyli wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow i specjalny wysłannik prezydenta USA ds. kontroli broni Marshall Billingslea.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał 2 czerwca dekret o zatwierdzeniu polityki odstraszania nuklearnego. Dokument podpisany przez rosyjskiego prezydenta zastępuje podobny zatwierdzony 10 lat temu i ważny do 2020 roku. Nowa strategia potwierdza, że ​​rosyjska polityka państwa w dziedzinie odstraszania nuklearnego ma charakter obronny. Jedną z głównych zasad tego dokumentu jest przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań w zakresie kontroli zbrojeń.

Przed spotkaniem Billingslea przekonywał, że nowa umowa o kontroli zbrojeń powinna całkowicie obejmować arsenały nuklearne Rosji i Chin

„Całkowicie zgadzam się z litewskim ministrem spraw zagranicznych. Nowa kontrola zbrojeń powinna zdecydowanie obejmować Rosję i Chiny i obejmować cały arsenał nuklearny obu tych krajów” – komentował wpis dokonany przez litewskiego ministra spraw zagranicznych Linasa Linkeviciusa.

Welcome @NATO DefMin decisions responding to🇷🇺 growing arsenal of nuclear-capable missiles. 🇱🇹stands by🇺🇸 & NATO efforts in support of effective arms control. New arms control AGT. should involve both🇷🇺&🇨🇳,& whole suite of🇷🇺nuclear arsenal, including non-strategic nuclear weapons https://t.co/WRoehk8GL1

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 19, 2020