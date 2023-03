Gwałtowne protesty w Izraelu. Prezydent zaapelował o wstrzymanie kontrowersyjnej reformy

W niedzielę wieczorem w Tel Awiwie i innych izraelskich miastach wybuchły kolejne gwałtowne protesty. Ma to związek z reformą sądownictwa i dymisją ministra obrony. Protestujący wymachiwali izraelskimi flagami i skandowali „demokracja”. Blokowali ulice i mosty. Dziennik Jerusalem Post podał, że rząd Izraela rozważa możliwość odstąpienia od kontrowersyjnej reformy.

W niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu zdymisjonował ministra obrony narodowej Joawa Galanta, który w sobotę wezwał do wstrzymania prac nad zmianami w sądownictwie i zaapelował o wypracowanie z opozycją kompromisu w sprawie reformy. Wywołało to kolejną falę protestów, w czasie których na ulice wyszło w całym kraju wyszły nawet setki tysięcy protestujących. Prezydent Izraela Izaak Herzog zaapelował w poniedziałek do rządu o wstrzymanie reformy.

Protests broke out in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu fired the defense minister, who had called for a stop to the government’s divisive planned judicial overhaul. https://t.co/B3zAnVxTfD pic.twitter.com/yrQ2vkdO0S — The New York Times (@nytimes) March 27, 2023

Forsowana przez Benjamina Netanjahu reforma zakłada między innymi zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym parlamencie.

W poniedziałek prezydent Izraela Izaak Herzog zaapelował do rządu o wstrzymanie reformy – podaje agencja Reuters. „W imię jedności narodu Izraela, w imię odpowiedzialności, wzywam was do natychmiastowego przerwania procesu legislacyjnego” – oświadczył na Twitterze. Także Stany Zjednoczone wyraziły głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji i wezwały do ​​kompromisu.

ראינו הלילה מחזות קשים מאד. אני פונה לראש הממשלה, חברי הממשלה וחברות וחברי הקואליציה: התחושות קשות וכואבות. דאגה עמוקה אופפת את כל העם. הבטחון, הכלכלה, החברה – כולם מאויימים. עיני כל העם בישראל נשואות אליכם. עיני כל העם היהודי נשואות אליכם. עיני כל העולם נשואות אליכם. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023

W niedzielę wieczorem w Tel Awiwie i innych izraelskich miastach wybuchły protesty. Ich uczestnicy blokowali ulice i mosty. W Tel Awiwie protestujący zablokowali autostradę Ayalon.

Z kolei w Jerozolimie manifestanci zgromadzili się także przed rezydencją Netanjahu, gdzie siły bezpieczeństwa użyły wobec nich armatek wodnych – podaje BBC.

Protests are taking place in #Israel following the Prime Minister’s decision to dismiss Defense Minister Yoav Gallant, who spoke in favor of suspending controversial judicial reform. pic.twitter.com/TWxy6AYnfN — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2023

Dziennik Jerusalem Post podał, że rząd Izraela rozważa możliwość odstąpienia od kontrowersyjnej reformy. Netanjahu miał dyskutować o tym do późnych godzin nocnych z członkami swojego rządu. W poniedziałek ma odbyć się w tej sprawie spotkanie izraelskiego rządu z opozycją.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, masowe protesty przeciwko reformie wymiaru sądownictwa forsowanej przez rząd Netanjahu, trwające od trzech miesięcy, w marcu przerodziły się w starcia z policją. Rząd skonfliktował się nie tylko z sędziami, ale i prokurator generalną. Otoczenie Netanjahu motor ruchu protestacyjnego widzi nie tylko w rodzimej opozycji. Współpracownik izraelskiego premiera w zeszłym tygodniu oskarżył anonimowo władze USA o wspieranie wystąpień.

