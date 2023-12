Stany Zjednoczone dodały do ​​listy sankcyjnej kilku „mało znanych handlowców o nieprzejrzystej strukturze własności”, których uznały za odpowiedzialnych za obrót rosyjską ropą naftową.

Amerykańskie sankcje objęły spółki Hong Kong Bellatrix Energy Limited i Covart Energy Limited oraz Arab Voliton DMCC, podała w środę rosyjska agencja informacyjna Interfax. „Tylko od połowy czerwca 2023 r. statki frachtowane przez Bellatrix zawinęły do ​​rosyjskich portów ponad 150 razy. Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę Bellatrix sprzedała dziesiątki milionów ton ropy i innych produktów rosyjskich państwowych koncernów naftowych i otrzymała setki milionów dolarów pożyczek od rosyjskiego banku państwowego. Bellatrix zaciągnęła także pożyczkę w JSC Rosyjskim Banku Rozwoju Regionalnego, który 2 listopada 2023 r. OFAC umieścił na liście sankcyjnej” – motywował swoje posunięcie Departament Skarbu USA.

Covart gwałtownie zwiększył swój udział w handlu rosyjską ropą także po wprowadzeniu polityki ograniczania cen rosyjskiej ropy do 60 dol. za baryłkę – od maja 2023 roku frahtowane przez tę spółkę statki zawinęły do ​​rosyjskich portów co najmniej 23 razy. Firma jest także właścicielem pływającego pod rosyjską banderą statku Sanar 15.

Wśród statków, które zawijały do ​​portów Federacji Rosyjskiej frachtowanych przez Covart, są HS Atlantica, NS Champion i Wikto Bakajew. Wszystkie zidentyfikowano jako transportujące rosyjską ropę po cenach powyżej 60 dolarów za baryłkę – progu narzuconego przez USA, Unię Europejską i ich sojuszników. Władze USA zidentyfikował statki HS Atlantica, NS Champion i Wiktor Bakajew jako jednostki, w których udziały mają objęte sankcjami USA przedsiębiorstwa żeglugowe HS Atlantica Limited, Sterling Shipping Incorporated i Streymoy Shipping Limited.

Voliton DMCC, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, znana wcześniej jako Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC, również gwałtownie zwiększyła swój udział w handlu rosyjską ropą naftową od czasu wprowadzenia polityki ograniczania cen. Z raportu wynika, że ​​od czerwca 2023 roku frachtowane przez nią statki zawinęły do ​​rosyjskich portów co najmniej osiem razy.

Sankcje objęły także Sun Ship Management (D) Ltd, spółkę również z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która według Departamentu Finansów jest własnością Sowcomfłot i zarządza jej tankowcami. Sowcomfłot również objęty jest sankcjami. Firma Sun Ship Management (D) Ltd podlega sankcjom brytyjskim i europejskim.

Jak podano w komunikacie prasowym, tankowiec SCF Primorie, obsługiwany przez SUN Ship, brał udział w transporcie rosyjskiej ropy po cenie powyżej progu cenowego, korzystając z usług dostawcy zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych. Władze USA ustaliły, że tankowiec stanowi jednostkę, w której udziały ma przedsiębiorstwo żeglugowe Lumber Marine SA, obłożone już przez USA sankcjami.

interfax.ru/kresy.pl