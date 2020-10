Górski Karabach: azerbejdżańska amunicja krążąca i precyzyjna razi armeńskich żołnierzy w okopach [+VIDEO]

Kolejne nagrania publikowane przez azerbejdżański resort obrony pokazują, że celem dla azerskiej amunicji krążącej i dronów są nie tylko pojazdy opancerzone czy artyleria, ale również armeńscy żołnierze. Mimo krycia się w okopach, ataki te są wyraźnie skuteczne. Zdaniem komentatorów, wiele świadczy o wykorzystywaniu przez Azerów tureckich dronów-quadrocopterów Kargu-2.

Na kompilacji nagrań zamieszczonych w minioną sobotę przez azerbejdżański resort obrony widać, jak precyzyjnie atakowane są armeńskie składy amunicji i uzbrojenia, ale przede wszystkim żołnierze ukrywający się w okopach lub próbujący się w nich schronić, najwyraźniej zdając sobie sprawę z nadchodzącego ataku.

W jednym przypadku Ormianie obok stojącego samochodu opancerzonego zostali kompletnie zaskoczeni. Widać też precyzyjne trafienia w same okopy, m.in. koło stanowisk strzeleckich artylerii. Nagrania pokazują wyraźnie, że to siła żywa przeciwnika jest celem Azerów. Niektórzy żołnierze, przypuszczalnie zabici na miejscu, są wyrzucani siłą eksplozji na wiele metrów. Najwyraźniej niektóre ataki przeprowadzano również w nocy.

Komentujący te filmy ukraiński serwis „Defense Express” zaznacza, że siły azerbejdżańskie mogą masowo wykorzystywać bezzałogowce, również przeciwko samym żołnierzom armeńskim, z uwagi na to, że wyraźnie poradzono sobie z obroną przeciwlotniczą Ormian. Zaznaczono, że Azerbejdżan wykorzystuje tu głównie amunicję krążącą, a także nieduże, naprowadzane laserowo bomby MAM-L, z głowicami termobarycznymi, produkcji tureckiej. Te ostatnie używane są przede wszystkim przez drony Bayraktar TB2, również produkowane w Turcji.

The total destruction of Armenian military equipment continues. 1/2 New video of Azerbaijani drone strikes taking out many Armenian tanks, BM-21 GRAD MLRS, artillery etc. pic.twitter.com/okqLz5vY2D — ELINT News (@ELINTNews) October 20, 2020



Uwagę zwrócono na jedno z pierwszych nagrań, na którym najpewniej do ataku użyto małego drona w typie quadrocoptera, który dzięki dużej manewrowości skierowano prosto do okopu. Prawdopodobnie jest dron Kargu-2, produkowany przez turecką firmę STM. Osiąga on prędkość do 145 km/godz. i może pozostawać w powietrzu przez pół godziny, kierowany przez operatora na dystansie do 10 km. Może on polecieć nad obszar docelowy, zebrać potrzebne informacje, a następnie przeprowadzić atak samobójczy lub wrócić do bazy. Bezzałogowiec ten posiada też zaawansowane zdolności działania autonomicznego, dzięki algorytmom „uczącej się maszyny”. Dzięki temu może samodzielnie wykrywać, identyfikować i śledzić cele. Według dostępnych informacji, drony te mogą też operować w rojach liczących do 20 maszyn. Można zamontować im małe głowice odłamkowo-burzące, termobaryczne lub kumulacyne. Latem tego roku turecka armia zamówiła 500 tego rodzaju bezzałogowców. Ukraiński portal przypuszcza, że podobne zamówienie mogła zrobić azerbejdżańska armia.

Przypomnijmy, że niedawno zamieściliśmy omówienie kolejnych analiz dotyczących konfliktu armeńsko-azerbejdżańskiego w Górskim Karabachu, publikowanych przez ukraiński serwis „Defense Express”. Ukraińcy zwracają uwagę m.in. na wykorzystanie systemów bezzałogowych oraz amunicji krążącej i ich wysoką skuteczność, dzięki czemu Azerowie zdołali przerwać linie obrony Ormian.

We wtorek prezydent Azerbejdżanu powiedział, że azerbejdżańska armia zajęła szereg miejscowości w Górskim Karabachu, w jego południowej części, w rejonie Füzuli / Waranda, Cəbrayıl / Dżyrakan, Xocavənd / Martuni i Zəngilan / Kowsakan. Rzeczniczka armeńskiego resortu obrony twierdziła, że Ormianom udało się wyprzeć przeciwnika z rejonu zbiornika chudaferińskiego, na wschód od Kowsakan.

Tego samego dnia azerski resort obrony zamieścił kolejne nagranie, na którym widać m.in. nocne ataki przy użyciu amunicji krążącej i precyzyjnej na armeńskie stanowiska, jak również efekty ostrzału artylerii rakietowej.

Jak pisaliśmy, we wtorek Rada Bezpieczeństwa ONZ rozpoczęła dyskusję za zamkniętymi drzwiami w sprawie konfliktu w Górskim Karabachu. W poniedziałek, mimo ogłoszonego dzień wcześniej zawieszenia broni, trwały ostrzały artyleryjskie z obu stron. Azerbejdżan poinformował o ostrzelaniu przez Ormian miejscowości Agdżebedin, Towuz i Daszkesan. Z kolei władze nieuznawanej ormiańskiej Republiki Arcachu twierdziły, że armia azerbejdżańska ostrzelała miasto Martuni i cztery wsie w jego pobliżu, czemu Ormianie zaprzeczyli.

Republika Górskiego Karabachu powstała w wyniku powstania zamieszkujących region Ormian przeciw władzom Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Górski Karabach utrzymuje natomiast ścisłe związki z Armenią, która wspiera go politycznie, militarnie i ekonomicznie. Były prezydent i premier Armenii Serż Sarkisjan wywodzi się Górskiego Karabachu, w czasie wojny o jego niezależność, w latach 1992-1993 był ministrem obrony nieuznawanej republiki.

Od czasu rozejmu z 1994 r. konflikt był konfliktem niskiej intensywności z okresowymi eskalacjami. Obecna rozpoczęła się 27 września i jest największym nasileniem walk od 26 lat. Karabaski proces pokojowy toczy się w ramach Mińskiej Grupy OBWE w skład której poza zwaśnionymi stronami, wchodzą przedstawiciele Białorusi, Niemiec, Włoch, Holandii, Szwecji, Portugalii, Turcji, Szwecji, Finlandii, którym przewodniczą reprezentanci Francji, USA i Rosji.

defence-ua.com / YouTube / Kresy.pl