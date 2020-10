Rada Bezpieczeństwa ONZ obraduje w sprawie Górskiego Karabachu

Rada Bezpieczeństwa ONZ prowadzi dyskusję za zamkniętymi drzwiami w sprawie konfliktu w Górskim Karabachu.

O spotkanie zawnioskowali stali członkowie Rady – Rosja, Francja i USA. Wszystkich 15 członków RB ONZ poparło apel sekretarza generalnego organizacji o przestrzegania zawieszenia broni, jakie miało obowiązywać w Górskim Karabachu od niedzieli. Mimo jego zawarcia obie strony oskarżają się o przerywanie rozejmu.

Według informacji telewizji France24 projekt stanowiska Rady przygotowuje Rosja, sprawująca w niej obecnie rotacyjne przewodnictwo. Według źródeł francuskiej telewizji ma ono wezwać walczące strony do powrotu do negocjacji w ramach tak zwanej Grupy Mińskiej, w której pracami kierują właśnie Paryż, Moskwa i Waszyngton. „Wszyscy mówili to samo: sytuacja jest zła i obie strony muszą się wycofać i posłuchać wezwań Sekretarza Generalnego do zawieszenia broni” – tak dotychczasową dyskusję podsumował anonimowy dyplomata zacytowany przez France24 za agencja informacyjną AFP.

W poniedziałek, mimo ogłoszonego dzień wcześniej zawieszenia broni, trwały ostrzały artyleryjskie z obu stron. Azerbejdżan poinformował o ostrzelaniu przez Ormian miejscowości Agdżebedin, Towuz i Daszkesan. Z kolei władze nieuznawanej ormiańskiej Republiki Arcachu twierdzą, że armia azerbejdżańska ostrzelała miasto Martuni i cztery wsie w jego pobliżu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Republika Górskiego Karabachu powstała w wyniku powstania zamieszkujących region Ormian przeciw władzom Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Górski Karabach utrzymuje natomiast ścisłe związki z Armenią, która wspiera go politycznie, militarnie i ekonomicznie. Były prezydent i premier Armenii Serż Sarkisjan wywodzi się Górskiego Karabachu, w czasie wojny o jego niezależność, w latach 1992-1993 był ministrem obrony nieuznawanej republiki.

Od czasu rozejmu z 1994 r. konflikt był konfliktem niskiej intensywności z okresowymi eskalacjami. Obecna rozpoczęła się 27 września i jest największym nasileniem walk od 26 lat. Karabaski proces pokojowy toczy się w ramach Mińskiej Grupy OBWE w skład której poza zwaśnionymi stronami, wchodzą przedstawiciele Białorusi, Niemiec, Włoch, Holandii, Szwecji, Portugalii, Turcji, Szwecji, Finlandii, którym przewodniczą reprezentanci Francji, USA i Rosji.

Czytaj także: Krew i ziemia czyli nowa odsłona starego konfliktu

france24.com/dw.de/kresy.pl