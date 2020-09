Gdańsk: atak na furgonetkę „Stop Pedofilii” [+VIDEO]

Zniszczone lusterka boczne, oderwana tablica rejestracyjna, zbita przednia szyba – to wynik ataku na furgonetkę „Stop Pedofilii” Fundacji Pro-Prawo do Życia w Gdańsku-Oliwie. Policja zidentyfikowała sprawcę i twierdzi, że zatrzymanie go to kwestia czasu.

Fundacja Pro-Prawo do Życia, która prowadzi akcję przeciw pedofilii oraz „edukowaniu seksualnemu” dzieci przez działaczy środowiska LGBT, poinformowała w tym tygodniu o kolejnym ataku na furgonetkę „Stop Pedofilii”. Tym razem doszło do tego w Gdańsku-Oliwie, w minioną sobotę po południu. W pewnym momencie, blisko jadącej ulicą furgonetki, nagle zatrzymał się szary samochód osobowy marki Toyota. Wydawało się, że może ona podjąć próbę zablokowania przejazdu furgonetki „Stop Pedofilii”. Wtedy z toyoty wyskoczył mężczyzna i zaatakował furgonetkę.

Jak wynika z opisu Fundacji i opublikowanego nagrania z kamery w pojeździe, mężczyzna najpierw zniszczył lewe lusterko, po czym oderwał i zniszczył przednią tablicę rejestracyjną. Następnie odszedł, dając sygnał kierowcy toyoty, żeby odjechał.

Kierowca furgonetki skręcił za odjeżdżającym samochodem. Wówczas mężczyzna ponownie ruszył w jej stronę i uderzeniem zniszczył drugie, prawe lusterko boczne. Kierowca przez telefon poinformował o napaści. Gdy mężczyzna to zauważył, najpierw zaczął pokazywać obraźliwe gesty, a następnie próbował otworzyć boczne drzwi. Gdy mu się nie udało, uderzył w nie, po czym przeszedł do przodu, rozbił przednią szybę furgonetki kalecząc się przy tym i kopnął w maskę.

Mężczyzna zaczął następnie odchodzić w kierunku stojącej w dalszej odległości toyoty. Gdy samochód Fundacji powoli zaczął za nim jechać, zawrócił i oderwał lustro z bocznego lusterka. Ostatecznie, szara toyota odjechała, a napastnik uciekł w kierunku pobliskich bloków. Zdaniem przedstawicieli Fundacji, mężczyzna „wyglądał na osobę pod wpływem środków psychoaktywnych”.

Według TVP Info, szary samochód zarejestrowany jest na firmę zajmującą się dystrybucją części i komponentów elektronicznych. Jej przedstawicielka odmówiła podania informacji, kim był napastnik i dlaczego wysiadł ze służbowego auta firmy.

Policja po przybyciu na miejsce zdarzenia podjęła czynności i zabezpieczyła ślady. Jak podaje TVP Info, biuro prasowe Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku poinformowało, że trwające czynności w kierunku zatrzymania sprawcy. Podkreślono, że policjanci ustalili już tożsamość sprawcy, a jego zatrzymanie to kwestia czasu.

Furgonetka Fundacji była już niejednokrotnie przedmiotem ataków, szczególnie w Warszawie.

