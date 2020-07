Nawet pół miliona opon zostało znalezionych na nielegalnym składowisku w województwie warmińsko-mazurskim [+VIDEO]

Ogromną ilość zużytych opon i zbiorniki na paliwo znalazła olsztyńska policja w lesie na terenie gminy Purda – poinformowała we wtorek policja. W sprawie zatrzymano już dwie osoby.

Jak poinformowała policja na swojej stronie internetowej, olsztyńscy policjanci otrzymali w sobotę zgłoszenie o nielegalnych składowiskach śmieci na terenie gminy Purda (warmińsko-mazurskie). Funkcjonariusze znaleźli łącznie kilkaset zużytych opon oraz zbiorniki po paliwie. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn.

W trakcie czynności policjanci zatrzymali dwie osoby w wieku 28 i 33 lat. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Śledczy ustalają, skąd pochodziły opony oraz inne przedmioty. Policjanci prowadzili czynności procesowe w kierunku art. 183 par 1 kodeksu karnego, który mówi o nielegalnym składowaniu śmieci. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia.

Policjanci zebrany materiał dowodowy przekazali do Prokuratury Olsztyn Południe. Dalsze czynności i decyzje w tej sprawie będą podejmowane przez prokuraturę.

Zgodnie z kodeksem karnym nielegalne składowanie śmieci jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował później Polsat News, na nielegalnym składowisku miało znajdować się nawet do 500 tysięcy opon i zbiorniki po paliwie. „W piątek ok. godz. 18:00 kolega, któremu wyrzucono kilkaset opon na działkę, poinformował mnie, że na naszą działkę również zostały wyrzucone. Nawet bym tam nie zajrzał, bo jest to miejsce, w które się nie chodzi, bo tam nie ma po co chodzić” – informował w rozmowie z portalem mieszkaniec gminy.

