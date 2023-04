Zatrzymano mężczyznę, który zdewastował pomnik Jana Pawła II w Łodzi

Policja zatrzymała 25-letniego mieszkańca Łodzi, który zdewastował pomnik św. Jana Pawła II, w rocznicę śmierci papieża-Polaka.

W piątek serwis „Dziennika Łódzkiego” poinformował o zatrzymaniu sprawcy zdewastowania pomnika papieża Jana Pawła II, stojącego przez łódzką katedrą.

Jak podano, sprawcą jest 25-letni łodzianin Paweł W. Policjanci zatrzymali go w piątek nad ranem. Według relacji, nie był zaskoczony i nie stawiał oporu. Po przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Śródmieście usłyszał zarzuty znieważenia pomnika i obrazy uczuć religijnych. Grozi za to kara do 2 lat więzienia. Poinformował o tym Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

„Potwierdzam, że sprawca znieważenia pomnika został zatrzymany” – poinformowała komisarz Aneta Sobieraj, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. „Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i wytężonej pracy pionu kryminalnego udało się ustalić osobę, która jest odpowiedzialna za oblanie farbą pomnika”.

Po zakończeniu czynności z udziałem młodego mężczyzny, prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Według nieoficjalnych informacji, Paweł W. to student Politechniki Łódzkiej, aktywny w mediach społecznościowych. Media zwracają uwagę, że na jego profilach sporo treści dotyczy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz środowisk LGBT. Wyraźnie sympatyzował też z proaborcyjnymi protestami.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi powiedział też, że „na obecnym etapie kierując się wyłącznie dobrem postępowania nie jest możliwe przekazanie bliższych informacji, co do przyjętej przez podejrzanego postawy i treści złożonych wyjaśnień”.

Jak pisaliśmy, pomnik papieża Jana Pawła II, stojący na placu przed łódzką katedrą, zdewastowano około 3:30 w nocy z 1 na 2 kwietnia br. Była to Niedziela Palmowa, a zarazem rocznica śmierci papieża-Polaka. Początkowo podawano, że dokonała tego grupa zamaskowanych sprawców. Ręce figury oblano czerwoną farbą, która zalała też dolną część i podstawę pomnika. Twarz zamalowano żółtą farbą.

Na cokole białą farbą wykonano też napisy „Maxima Culpa”. To wyraźne nawiązanie do głośnej w ostatnim czasie książki Ekke Overbeeka, który oskarża św. Jana Pawła II-Karola Wojtyłę o rzekome świadomie tuszowanie przypadków pedofilii w czasie, gdy był on ordynariuszem archidiecezji krakowskiej. Autor oparł się głównie na twierdzeniach paru księży, którzy współpracowali ze służbami komunistycznymi, a których wiarygodność oraz prawdziwość samych oskarżeń podważa znacząca część badaczy i komentatorów.

Dodajmy, że później tego samego dnia, 2 kwietnia, w Łodzi i wielu innych miastach Polski odbyły się Marsze Papieskie, wyrażające poparcie dla św. Jana Pawła II.

Przypomnijmy, Sejm przyjął zgłoszoną przez klub PiS uchwałę „w obronie dobrego imienia Jana Pawła II”. Poparło ją 271 posłów, przeciw było 43, a 4 wstrzymało się od głosu. 125 polityków Koalicji Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu. Dodajmy, że przed samym głosowaniem w Sejmie zaprezentowano fragment przemówienia papieża Jana Pawła II z 1999 roku.

„Sejm zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak – św. Jan Paweł II” – czytamy w dokumencie. „Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku”.

Dzienniklodzki.pl / Kresy.pl