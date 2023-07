Kolejni Gruzini w areszcie. Odpowiedzą za włamania do mieszkań

Policja zatrzymała na gorącym uczynku trzech obywateli Gruzji w wieku 21-40 lat. Są podejrzani są o kradzieże z włamaniem do mieszkań. Cała trójka trafiła do tymczasowego aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policja z Białej Podlaskiej poinformowała o sprawie w poniedziałkowym komunikacie. „Przed weekendem bialscy oraz lubelscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, podczas wspólnej realizacji zatrzymali trzech obywateli Gruzji. Z informacji lubelskich operacyjnych wynikało, że mężczyźni podejrzewani o kradzież z włamaniem mogą przebywać na terenie Białej Podlaskiej” – podano.

W miejscowości Rogoźniczka mundurowi zatrzymali Mitsubishi, a w nim mężczyzn w wieku 21-40 lat. „W osobówce ujawnili również gotówkę oraz klucz służący do przełamywania zamków w drzwiach. Funkcjonariusze wytypowali też mieszkanie na terenie Białej Podlaskiej, w którym doszło do włamania nim właściciel zdążył do niego wrócić. W trakcie rozmowy z pokrzywdzonym ustalili, że łupem sprawców padła gotówka oraz drobne przedmioty na kwotę ponad 4,5 tys. zł. Z miejsca zdarzenia sprawcy ukradli też… bawełnianą skarpetkę, w której ukryli łup” – czytamy.

Po zatrzymaniu mężczyzn doprowadzono do prokuratury. „Mężczyźni odpowiadać będą również za kradzież z włamaniem, do której doszło na terenie Lublina pod koniec czerwca br. Wówczas łupem sprawców padła gotówka oraz biżuteria na kwotę niemal 25 tys. zł” – podkreśla policja.

W piątek sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im do 10 lat więzienia.

Jak informowaliśmy, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W poniedziałek Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała statystyki dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

Ukraińcy i Gruzini dominują także w przypadku przemytu nielegalnych imigrantów. Straż Graniczna przekazała w lutym portalowi Kresy.pl, że obcokrajowcy stanowili w ub. roku 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

policja.gov.pl / Kresy.pl