Flaga pułku „Azow” na mundialu – interweniowała ochrona

W trakcie niedzielnego meczy Hiszpania – Niemcy rozgrywanego w ramach Mistrzostw Świata w Katarze, na trybunach została rozwieszona flaga pułku „Azow”. Interweniowała ochrona.

O sprawię poinformował ukraiński piłkarz Roman Zozula.

Spanish fans unfurled the flag of Azov Batallion during their WC tie v Germany in Qatar yday

Roman Zozulya shares that it was removed shortly after by FIFA stewards

Zozulya calls on UAF & Ministry of Sport to publicly react to the decision

Full caption 👇 pic.twitter.com/VwfALAQuZI

