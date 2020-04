Donald Trump przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu

Myślę, że dużo ludzi oszukuje przy głosowaniu korespondencyjnym. Ludzie powinni głosować, używając swojego dowodu tożsamości. Myślę, że takie głosowanie jest bardzo ważne i powodem dlaczego go nie chcą [Demokraci] jest to, że chcą oszukiwać – powiedział Trump na codziennej konferencji w Białym Domu dotyczącej koronawirusa.

To nie powinno być głosowanie korespondencyjne. To powinno wyglądać tak: idziesz do komisji wyborczej i dumnie się pokazujesz. Nie wysyła się [kart wyborczych] pocztą, wiele złych rzeczy może się zdarzyć zanim wyniki trafią do tabeli – oświadczył prezydent USA.