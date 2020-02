Ministerstwo energetyki Rosji: Nord Stream 2 zostanie ukończony na przełomie 2020 i 2021 roku

Rosyjskie ministerstwo energetyki uważa, że gazociąg Nord Stream 2 zostanie ukończony. Jako termin sfinalizowania projektu przyjmuje przełom 2020 i 2021 roku – stwierdził we wtorek w Berlinie wiceminister energetyki Rosji Paweł Sorokin.

„Utrzymujemy swoje prognozy dotyczące terminów zakończenia Nord Stream 2. Tak jak informowano wcześniej, projekt zostanie ukończony pod koniec bieżącego bądź na początku następnego roku” – zakomunikował Sorokin na konferencji prasowej. Zaznaczył, że drugi termin jest najpóźniejszym z możliwych.

Jak informowała we wtorek Państwowa Agencja Prasowa (PAP), Sorokin zaznaczył, iż ministerstwo jest „przekonane, że projekt zostanie ukończony”.

Wcześniejsze zapewnienia koncernu Gazprom sugerowały, że gazociąg zostanie uruchomiony do końca br. Spółka Nord Stream 2 AG, operator gazociągu informowała, że prowadzi wszystkie prace, które nie mogą być objęte sankcjami USA oraz śledzi rozwój sytuacji.

Jak komunikuje PAP, 10 lutego wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Pankin stwierdził, że ewentualne sankcje amerykańskie nie przeszkodzą w ukończeniu budowy. Minister energetyki USA Dan Brouillette prognozował zaś w tym tygodniu, że Rosja nie da rady doprowadzić samodzielnie projektu do końca.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Pod koniec grudnia 2019 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę dotyczącą budżetu Pentagonu na 2020 rok. Zawarto w niej m.in. sankcje wobec firm zajmujących się budową gazociągu Nord Stream 2. W konsekwencji specjalistyczne jednostki szwajcarskiej firmy Allseas odpłynęły z Bałtyku.

Z całkowitej długości 2640 km gazociągu do ułożenia pozostało jedynie około 160 km. W Rosji przypuszcza się, że do ukończenia gazociągu koncern Gazprom mógłby wykorzystać należący do niego statek Akademik Czerski.

Jak podał PAP, media rosyjskie informowały we wtorek o kolejnych zmianach kadrowych w Gazpromie. Do tego typu zmian doszło już trzeci raz w ciągu roku. Zmiany dotyczyły w szczególności działu odpowiedzialnego za eksport: do Gazprom Exportu przeszedł ze stanowiska wiceprezesa zarządu Michaił Sierieda, wieloletni współpracownik szefa koncernu, Aleksieja Millera. Zdaniem dziennika „Kommiersant” jest on jedną z najbardziej wpływowych osób w koncernie. Szefową Gazprom Exportu – spółki córki Gazpromu zajmującej się dostawami gazu rosyjskiego za granicę – pozostaje zaś Jelena Burmistrowa.

www.pap.pl / forsal.pl / kresy.pl