Niemiecki ambasador: uruchomienie Nord Stream 2 nie później niż na początku 2021 r.

Ambasador Niemiec w Rosji Andreas von Geyr uważa, że najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku budowa drugiej nitki Gazociągu Północnego (Nord Stream 2) zostanie zakończona i gazociąg zostanie uruchomiony.

Jak podaje agencja TASS, niemiecki dyplomata podał spodziewany termin zakończenia inwestycji w piątek na spotkaniu ze studentami Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu. Jak mówił, opierał się na informacjach przekazanych mu przez szefa Gazpromu Aleksieja Millera.

„Na podstawie moich rozmów z Millerem mogę powiedzieć, że projekt powinien zostać ukończony i oddany do użytku pod koniec 2020 roku lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku” – mówił Andreas von Geyr.

Budowa drugiej nitki Gazociągu Północnego miała zostać ukończona do końca 2019 roku, ale ukończenie gazociągu wstrzymywał brak zgody Danii na położenie rur w jej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku, a obecnie – amerykańskie sankcje.

20 grudnia 2019 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu (National Defense Authorization Act – NDAA). Oprócz rozbudowy i wzmocnienia sił zbrojnych USA ustawa przewiduje także sankcje na firmy i osoby fizyczne budujące Nord Stream 2. Ustawa dała Białemu Domowi 60 dni na identyfikację takich firm oraz osób. Grozi im blokada ich majątku oraz cofnięcie amerykańskich wiz. Firmy, którym grożą sankcje, mają 30 dni na zakończenie działalności niezgodnej z amerykańskim prawem.

Sankcje spowodowały wycofanie się z budowy gazociągu szwajcarsko-holenderskiej firmy Allseas zajmującej się układaniem rur na dnie morza. Według rosyjskich władz układanie rur mógłby przejąć rosyjski statek „Akademik Czerski”. Wymaga on jednak odpowiedniego przygotowania, poza tym samo jego przybycie na Bałtyk miało zająć, w zależności od ocen, od 1 do 2 miesięcy. W związku z tym pod koniec grudnia minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak spodziewał się, że Nord Stream 2 zostanie oddany do użytku do końca 2020 roku. Wcześniej rosyjscy urzędnicy podawali inne terminy opóźnionego ukończenia Nord Stream 2 – wicepremier Rosji Dmitrij Kozak w listopadzie br. mówił o połowie 2020 roku, a Władimir Putin ostatnio o „kilku miesiącach”.

Kresy.pl / TASS