Morawiecki: Nord Stream 2 to sprawdzian europejskiej solidarności

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował we francuskim kwartalniku „Politique internationale” o demokratyzację Białorusi i Rosji, a także o zaprzestanie projektu Nord Stream 2 oraz utrzymanie chrześcijańskich wartości. Morawiecki mówił też, że Polska szanuje wolność mediów, podkreślił jednak, że internetowi giganci używają algorytmów do manipulowania informacjami i dzielenia społeczeństwa poprzez radykalizację stanowisk.

Nord Stream 2 to sprawdzian prawdy dla europejskiej solidarności. Od lat mówimy, że ten projekt ma na celu rozbicie jedności europejskiej. Rurociąg Nord Stream 2 nie tylko uzależni Europę od dostaw rosyjskiego gazu, ale także przedłuży kadencję Putina – oświadczył szef rządu cytowany przez PAP.

Podkreślił, że polityka Rosji niesie za sobą zagrożenia. Wspomniał o Gruzji, Ukrainie, Białorusi i sprawie Nawalnego. „Co jeszcze musi się wydarzyć, żeby europejscy politycy zrozumieli, że Rosja jest dyktaturą, z którą nie możemy się pogodzić?” – powiedział.

Zaznaczył, że dopóki budowa gazociągu nie zostanie zablokowana, nie można mówić o sukcesie.

„Każda nadzieja na zbliżenie jest skazana na niepowodzenie, bo dla Władimira Putina liczą się tylko jego neoimperialne cele” – powiedział premier, odpowiadając na pytanie o relacje z Rosją.

„Putin próbuje pisać historię na nowo, znosząc odpowiedzialność Związku Radzieckiego za wybuch wojny i zbrodnie popełnione w imię ideologii komunistyczne” – dodał.

„Nikt w Europie nie powinien mieć złudzeń co do reżimu Putina” – powiedział, nawiązując do zamachu na Aleksieja Nawalnego i skazaniu go na kolonię karną.

Premier określił jako „nielegalną” aneksję Krymu przez Rosję. „Polska wspiera Ukrainę w jej staraniach o odzyskanie pełnej kontroli nad jej terytorium. To kwestia poszanowania prawa międzynarodowego” – powiedział.

pap / businessinsider.com.pl / Kresy.pl