Donald Trump potępił ataki lewicowych bojówkarzy na wiec swoich zwolenników

Donald Trump potępił ataki na uczestników manifestacji poparcia jego osoby, do których doszło w nocy z soboty na niedzielę. Skrytykował także burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, podkreślając, że reakcja policji była nieadekwatna do brutalności napastników.

Trump napisał na Twitterze, że wśród atakujących byli lewicowi bojówkarze z Antify. Potępił ataki, podkreślając, że reakcja policji była nieadekwatna do brutalności napastników. Skrytykował z tego powodu władze Waszyngtonu.

ANTIFA SCUM ran for the hills today when they tried attacking the people at the Trump Rally, because those people aggressively fought back. Antifa waited until tonight, when 99% were gone, to attack innocent #MAGA People. DC Police, get going — do your job and don’t hold back!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020