Donald Trump podpisał pakiet gospodarczy na czas koronawirusa. Jego wartość wynosi 900 miliardów dolarów

Prezydent USA Donald Trump podpisał w niedzielę przegłosowany przez Kongres pakiet gospodarczy na czas koronawirusa – poinformował Biały Dom. Wartość pakietu wynosi 900 miliardów dolarów.

Pakiet gospodarczy na czas koronawirusa, który został przegłosowany przez Kongres USA, został podpisany w niedzielę przez prezydenta Donalda Trumpa. Przywódca USA wcześniej krytykował pakiet, ponieważ ocenił, że kwota bezpośredniego wsparcia finansowego dla Amerykanów jest w nim zbyt niska – przypomina „The New York Times”.

🚨🚨🚨President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.

