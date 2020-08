Izrael: Przeprowadzono udany test systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Arrow-2 [+VIDEO]

W środę wojska Izraela razem z siłami USA przeprowadziły udany test rakietowego systemu przeciwlotniczego Arrow-2 – podaje izraelski resort obrony.

W czwartek izraelskie ministerstwo obrony poinformowało, że dzień wcześniej – 12 sierpnia – izraelskie wojsko wspólnie z armią USA z powodzeniem przeprowadziło testy systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Arrow-2 – podaje portal ‚The Times of Israel”.

Czytamy, że antyrakieta, która została wystrzelona z ziemi, przechwyciła i zniszczyła cel ćwiczebny Sparrow symulujący rakietę balistyczną dalekiego zasięgu „ziemia-ziemia”.

W komunikacie poinformowano, że test został przeprowadzony na poligonie, który znajduje się w centralnej części Izraela.

Ćwiczenie było nadzorowane przez izraelski koncern IAI (Israel Aerospace Industries), izraelską agencję obrony antyrakietowej IMDO (Israel Missile Defense Organization), amerykańską agencją obrony antyrakietowej MDA (US Missile Defense Agency) oraz izraelskie siły powietrzne IAF (Israeli Air Force).

Czytamy, że cel ćwiczebny został dobrany w ten sposób, aby odwzorowywał uzbrojenie używane m.in. przez Iran.

Zdaniem podmiotów nadzorujących test, wszystkie systemy zadziałały w prawidłowy sposób.

Podkreślono, że cel został wykryty „w górnych granicach ziemskiej atmosfery”.

Izraelski resort obrony podkreśla duże znaczenie testu. Wynika ono z tego, że obejmował on zmodyfikowaną wersję systemu antyrakietowego Arrow. Został on wprowadzony do wykorzystania operacyjnego dwadzieścia lat wcześniej. Przez ten czas przeprowadzonych zostało pięć ważnych modernizacji zarówno w odniesieniu do radaru, systemu dowodzenia i kierowania, jak i samej rakiety.

System Arrow 2 jest ważnym elementem izraelskiej obrony przeciwrakietowej, która ma trzystopniowy charakter. W jej skład wchodzą: system krótkiego zasięgu Żelazna Kopuła, system „średniego” zasięgu David Sling, a także system dalekiego zasięgu z rakietami przechwytującymi Arrow 2 i Arrow 3.

Cześć rozwiązań technologicznych oraz podzespołów izraelskiej tarczy pochodzi z USA. Izraelskie systemy są atrakcyjne celowo dla Amerykanów, w związku z czym Stany Zjednoczone zastanawiają się nad ich szerszym wprowadzeniem.

Rakieta Arrow 2 jest dwustopniowym pociskiem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym. Posiada zasięg około 100 km i pułap około 40 km. Długość rakiety wynosi 6,8-7 m. W momencie odpalenia Arrow 2 waży około 2800 kg (głowica bojowa 150 kg).

timesofisrael.com / Kresy.pl