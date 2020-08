Minister obrony Izraela: nie zaprzestaniemy uderzeń na cele w Strefie Gazy

Po weekendowej wymianie ognia między izraelskimi siłami zbrojnymi a Hamasem minister obrony Benny Gantz obiecał, że Izrael nie zaprzestanie uderzania w cele w Strefie Gazy, ostrzegając, że dopóki nie będzie pokoju na południu, „w Gazie nie będzie ciszy” – poinformował Times of Israel.

Jak poinformował portal Times of Israel, minister obrony Izraela Benny Gantz, w wyniku wymiany ognia między izraelskim wojskiem i Hamasem obiecał, że nie zaprzestania prowadzenia uderzeń w Strefie Gazy. Stwierdził, że „w Gazie nie będzie ciszy”.

W oświadczeniu wydanym w niedzielę rano, po konsultacji z szefem sztabu IDF, generałem broni Awiwem Kochawim, Gantz ostrzegł, że „każdy ładunek wybuchowy lub rakieta lądująca w Izraelu i naruszająca jego suwerenność ma jeden adres zwrotny: Hamas”.

„Wystrzeliwując rakiety i wybuchające balony, szefowie Hamasu podważają interesy mieszkańców Gazy i utrudniają im godne i bezpieczne życie. IDF będzie stanowczo reagować na każde naruszenie suwerenności, dopóki na południu nie zostanie przywrócona całkowita cisza. Jeśli Sderot nie jest spokojny, Gaza też nie będzie” – ogłosił.

W międzyczasie Hamas obwinił Izrael za przemoc na granicy, oskarżając IDF o popełnienie zbrodni wojennych, po tym jak wysłanie wybuchowych balonów ze Strefy Gazy przerodziło się w odwetowe naloty i ataki rakietowe.

„Atak Izraela na demonstrantów i zranienie kilku z nich ostrą amunicją jest przestępstwem” – poinformowała grupa w oświadczeniu opublikowanym na palestyńskiej stronie internetowej Dunya al-Watan wczesnym rankiem w niedzielę. „Izrael ponosi pełną odpowiedzialność za tę eskalację”.

Izraelskie odrzutowce dokonały drugiej fali nalotów na Strefę Gazy w ciągu kilku godzin wczesnym niedzielnym rankiem, miała być to odpowiedź na wystrzelenie rakiet z enklawy palestyńskiej w południowym Izraelu.

Armia podała, że ​​naloty wymierzone były w siedziby Hamasu w południowej Strefie Gazy, uderzając w skład rakiet należący do grupy bojowników.

Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel.

In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition.

We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020