Kolejne przyspieszone wybory w Izraelu? Ganc zapowiada głosowanie za rozwiązaniem Knesetu

Beni Ganc, minister obrony Izraela i przywódca współtworzącej rząd partii Niebiesko-Biali zapowiedział poparcie przez swoją partię wniosku opozycji o rozwiązanie Knesetu. Jeśli tak się stanie, Izrael czekają czwarte wybory parlamentarne w ciągu dwóch lat.

Jak podaje Times of Israel, Ganc powiedział we wtorek, że nie może już dłużej popierać rządu kierowanego przez premiera Benjamina Netanjahu, a jego partia zagłosuje za rozwiązaniem Knesetu i rozpisaniem przedterminowych wyborów.

W przemówieniu transmitowanym w czasie największej oglądalności Ganc oskarżył Netanjahu o okłamywanie opinii publicznej, kiedy zgodził się utworzyć koalicję rządzącą między Likudem a Niebiesko-Białymi i obiecał zrezygnować z kierowania rządem w 2021 roku. „Netanjahu obiecał jedność; powiedział, że nie będzie sztuczek i gier. Ale on nie spełnia swoich obietnic, a społeczeństwo ostatecznie płaci” – mówił zarzucając Netanjahu przeciąganie prac nad budżetem na 2021 rok, co nazwał „atakiem terrorystycznym”.

Ogłaszając, że jego partia poprze środowy wniosek o rozwiązanie Knesetu i rozpisanie nowych wyborów, Ganc powiedział: „Zdecydowałem nie pozwolić, by Netanjahu kierował tym rządem”.

Pod koniec swojego przemówienia Ganc pozostawił Netanjahu możliwość uniknięcia rozwiązania Knesetu pod warunkiem natychmiastowych działań w celu uchwalenia budżetu na lata 2020-2021 zgodnie z umową koalicyjną.

Jak pisze Times of Israel, Likud i Niebiesko-Biali pomimo utworzenia w maju koalicji rządzącej pozostawali w ciągłym sporze, a w ostatnich tygodniach stosunki między nimi osiągnęły najniższy poziom w związku ze zbliżaniem się terminu uchwalenia budżetu. Jeśli budżet nie zostanie zatwierdzony do 23 grudnia, rząd automatycznie upadnie. Ganc oskarżył Netanjahu o odmowę uchwalenia budżetu na lata 2020 i 2021 za jednym zamachem, co było uzgodnione w umowie koalicyjnej. Działanie to ma uniemożliwić Gancowi przejęcie z rąk Netanjahu funkcji premiera w listopadzie 2021 r, co również jest elementem umowy koalicyjnej.

Według PAP na stosunki pomiędzy obiema partiami koalicyjnymi rzutuje też powołanie przez Ganca komisji do zbadania korupcji przy zakupie okrętów wojennych, w co zaangażowani są współpracownicy Netanjahu.

Oczekuje się, że poparcie Niebiesko-Białych wystarczy do przyjęcia wniosku o rozwiązanie Knesetu, ale musi on przejść przez kilka etapów, co może zająć tygodnie lub dłużej zanim zostaną ogłoszone przedterminowe wybory.

