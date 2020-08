Izraelska firma przedstawiła drony kapsułowe, które mogą być obsługiwane przez jednego żołnierza [+VIDEO]

Izraelska firma SpearUAV ujawniła materiały technologii opartej na systemie bezzałogowych statków powietrznych, które mogą być obsługiwane na polu walki przez jednego żołnierza – poinformował w poniedziałek portal Janes. Dron może być uruchomiony zdalnie lub przy pomocy granatnika.

Jak poinformował w poniedziałek portal Janes, izraelska firma SpearUAV przedstawiła drony kapsułowe, które mogą zostać uruchomione na polu walki przez jednego żołnierza.

Rozwiązanie SpearUAV, które zostało oznaczony nazwą „Ninox”, zostało zaprojektowane w celu zapewnienia natychmiastowej obserwacji, wykrywania celów i zapewnienia taktycznej przewagi w misjach strategicznych, taktycznych i mikro-taktycznych.

„Ten mikro-taktyczny system dronów został specjalnie zaprojektowany do obsługi jednego użytkownika i może być uruchamiany ręcznie lub ze standardowego 40 mm. granatnika” – czytamy na stronie producenta. Dron ma być gotowy do startu w kilka sekund.

„Uważamy, że sprostaliśmy wyzwaniu, jakim jest natychmiastowa reakcja na wyskakujące cele i zagrożenia z bliskiej odległości na polu bitwy” – przekazał portalowi Gadi Kuperman, dyrektor generalny SpearUAV. „Poszczególny żołnierz, załoga platformy naziemnej lub morskiej, czy też ochrona granic nie musi już wzywać wsparcia systemów bezzałogowych. Nie jest wymagane „wdrożenie” ani „czas wdrożenia” – nasza technologia jest natychmiast dostępna, jest pod ich kontrolą”.

SpearUAV ma nadzieję, że bezzałogowe statki powietrzne Ninox można uznać za standardowe wyposażenie pola walki. Implikuje to czynnik przystępności, który umożliwia klientowi zakup systemów w wystarczających ilościach. „Chcemy, aby użytkownik traktował drona w taki sam sposób, jak każdy inny element wyposażenia bojowego lub amunicję, na przykład pocisk lub granat. Jest to narzędzie pola bitwy, jest gotowe i przeznaczone do użycia w dowolnym momencie. I to może być kluczowe dla żołnierza piechoty lub dla załóg platform lądowych i morskich”- poinformował Kuperman.

Technologia Ninox zapewnia rodzinę lekkich, modułowych, bezzałogowych systemów powietrznych do natychmiastowego użycia, umieszczonych w gotowych do użycia i hermetycznie zamkniętych programowalnych „inteligentnych” kapsułach.‍ Wyposażony w hermetyczny dron i jednostkę sterującą, Ninox 40 waży poniżej 250 gramów i jest wystarczająco lekki, aby można go było umieścić w kamizelce żołnierza i nosić przy sobie podczas walki.

Zbudowany, aby wytrzymać trudne warunki bojowe, wzmocniony system jest idealny do taktycznych środowisk miejskich. Ninox 40 może przeprowadzić do 40 minut lotu, posiada kamerę dzienną i nocną, system automatycznego śledzenia i może być uruchamiany w ruchu.

