Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass, Jurij Sliusar, dyrektor generalny rosyjskiej United Aircraft Corporation, zapowiedział na 2024 rok rozpoczęcie dostaw bezzałogowego samolotu bojowego S-70 Ochotnik dla rosyjskiego wojska. Resort obrony miał wzywać firmę do przyspieszenia prac nad programem ciężkich dronów bojowych.

Kreml po raz pierwszy ujawnił nowy harmonogram dostaw 3 sierpnia 2020 roku. Wcześniej rosyjski wicepremier Jurij Borysow zapowiedział, że S-70 rozpocznie testy w konfiguracji uzbrojonej w latach 2023-2024, przed rozpoczęciem produkcji seryjnej w 2025 roku.

Sliusar opisał Ochotnika, jako „ciężkiego drona szturmowego o bezprecedensowych możliwościach, posiadającym największy zasięg lotu bojowego, najszerszy zakres broni i najszerszy zakres wyposażenia”.

Według części przekazów medialnych rosyjskie ministerstwo obrony mogło nakazać biuru projektowemu rozpoczęcie prac rozwojowych i budowy prototypu Ochotnika jeszcze w październiku 2011 roku.

Oczekuje się, że po oddaniu do służby Ochotnik będzie w stanie operować w zespole załogowo-bezzałogowym, współpracując między innymi z myśliwcami Su-57.

Drugiego sierpnia nieznany dron bojowy zbombardował pozycje pro-tureckich bojowników w syryjskich prowincjach Idlib i Aleppo. Miał on uderzyć w pozycje bojowników i składy broni. Ze względu na to, że tureckie systemy obronne nie zareagowały na atak, część mediów spekuluje, że mógł on zostać przeprowadzony właśnie przy użyciu rosyjskiego Ochotnika.

Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że niezidentyfikowany dron to S-70, ale eksperci zwracają uwagę, że przetestowanie statku powietrznego w warunkach bojowych jest obowiązkowe, aby przejść testy w Rosji. Co więcej, rosyjskie lotnictwo ma nie posiadać innych samolotów zdolnych do wykonywania takich misji bojowych.

