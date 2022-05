Rosyjscy hakerzy wypowiadają wojnę Polsce

Rosyjscy hakerzy z grupy „Killnet” ogłosili rozpoczęcie ataku informatycznego na 10 państw: Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Polskę, Rumunię, Ukrainę i państwa bałtyckie.

Białoruski niezależny serwis informacyjny Nexta podał w poniedziałek, że grupa „Killnet” ogłosiła rozpoczęcie „globalnego cyberataku”. Jego celem mają być USA, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Łotwa, Rumunia, Litwa, Estonia, Polska i Ukraina.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU

— NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022