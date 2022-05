Ostatni obrońcy Mariupola poddają się

Gołowczenko powiedział o tym w programie "Gławnyj efir" państwowej telewizji Biełaruś 1. Według niego sankcje na białoruski eksport nałożone przez państwa zachodnie spowodowało jego zmniejszenie o sumę 16-18 mld dol., zacytował portal Zierkało. To wartość odpowiadająca 32-34 proc. zeszłorocznego eksportu Białorusi.

"Z powodu sankcji zablokowanym okazał się praktycznie cały eksport Białorusi do UE i Ameryki Północnej" - powiedział Gołowczenko - "musimy przeorientować go na inne rynki, w tym azjatycki, afrykański, Bliski Wschód i Zatokę Perską. Nad tym obecnie pracujemy. Widzimy jednak, że na świecie zachodzą również procesy odwrotne. Odwrotną stroną sankcji są problemy z żywnością, problemy z nawozami, rosnące ceny energii. To, od czego Europa jest teraz w szoku. To jest inflacja. Oznacza to, że sankcje wstrząsają całą światową gospodarką".