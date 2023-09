Brytyjski wywiad: Rosja angażuje nową armię do walki na Ukrainie

Rosja angażuje do działań wojennych na Ukrainie elementy swojej nowej 25. Armii Ogólnowojskowej – zwraca uwagę brytyjski wywiad. Od kilku tygodni trwała jej relokacja.

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w środowej aktualizacji wywiadowczej, że jednostki 25. Armii Ogólnowoskowej zaczęły wkraczać na Ukrainę pod koniec sierpnia. W połowie września jej siły zostały po raz pierwszy wysłane na front.

Jak czytamy, należące do 25. Armii 67. Dywizja Strzelców Zmotoryzowanych i 164. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, walczą na froncie w sektorze na zachód od Siewierodoniecka i Kreminnej, wzdłuż granicy między obwodami donieckim i ługańskim.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2023