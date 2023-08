Grecja dołączy do “koalicji lotniczej” dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem zapowiedział w poniedziałek przystąpienie Grecji do tzw. koalicji lotniczej.

Jak przekazał w poniedziałek portal Europejska Prawda, prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem zapowiedział w poniedziałek przystąpienie Grecji do tzw. koalicji lotniczej.

„Dzisiaj mamy ważny wynik dla koalicji lotniczej: Grecja weźmie udział w szkoleniu naszych pilotów na F-16” – zapowiedział Zełenski na konferencji prasowej w Atenach.

Podziękował greckiemu premierowi za jego „gotowość do większej pomocy w ochronie naszej wolności”.

„Jesteśmy wdzięczni, że Grecja udzieli Ukrainie wsparcia obronnego. Nasze zespoły omawiają istotne szczegóły” – dodał głowa państwa bez konkretów.

Jak przekazała w poniedziałek agencja prasowa UNIAN powołując się na rzecznika Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurija Ignata, Ukraina potrzebuje 128 myśliwców wielozadaniowych produkcji zachodniej, aby zyskać przewagę w przestrzeni powietrznej podczas wojny z Rosją.

„Wizja Sił Powietrznych, która przewidywała dozbrojenie naszego lotnictwa, odnosiła się do liczby 128 takich myśliwców plus minus, co wystarczyłoby do zastąpienia starej floty sprzętu i rozproszenia po całym państwie. To około czterech brygad lotniczych” – powiedział Ignat, dodając, że nadal potrzebne są samoloty szkoleniowe do lotów z instruktorem i lotnictwa transportowego.

Dodał, że myśliwce wielozadaniowe, takie jak F-16, mogą uderzać w różne cele na lądzie, morzu i w powietrzu.

„Jeśli chodzi o myśliwce wielozadaniowe, liczba, o której wspomniałem, została określona w wizji. Opieramy się tej liczbie. Oczywiste jest, że wojna i działania wojenne mogą wprowadzać korekty, dlatego rzeczywiście potrzeba ponad 100 samolotów, aby rozproszyć je w różnych lotniskach i reagować na różne wyzwania” – powiedział Ignat.

Duński minister obrony Jakob Ellemann-Jensen odniósł się w poniedziałek do decyzji Danii o przekazaniu Ukrainie samolotów F-16. “Przekazujemy broń pod warunkiem, że zostanie ona użyta do wypędzenia wroga z terytorium Ukrainy i nie dalej” – oświadczył, cytowany przez agencję Reuters.

“Takie są warunki bez względu na to czy chodzi o czołgi, myśliwce czy coś innego” – podkreślił.

Premier Danii Mette Frederiksen poinformowała w niedzielę, że jej kraj zamierza przekazać Ukrainie 19 samolotów wielozadaniowych F-16. “Mamy nadzieję, że duńskie samoloty pomogą wam w obronie nieba” – powiedziała.

Sześć myśliwców ma zostać dostarczonych w okolicach Nowego Roku, kolejnych osiem w 2024 roku, natomiast pięć ostatnich samolotów w 2025 roku.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zatwierdziły już wysłanie myśliwców F-16 na Ukrainę z Danii i Holandii w celu obrony przed rosyjskimi najeźdźcami, gdy tylko zakończy się szkolenie pilotów.

Jak poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, piloci i personel naziemny Sił Powietrznych Ukrainy rozpoczął przygotowania do operacji na myśliwcach wielozadaniowych F-16

Kresy.pl/Europejska Prawda