Jak przekazała stacja CNN, Kim Dzong Un uda się do Rosji na zaproszenie swojego rosyjskiego odpowiednika Władimira Putina, Pjongjang i Moskwa poinformowały w poniedziałek wśród ostrzeżeń ze strony Stanów Zjednoczonych, że obaj przywódcy mogą zawrzeć umowę zbrojeniową.

W zeszłym tygodniu rząd USA oświadczył, że takie spotkanie mogłoby się odbyć w ramach wysiłków Rosji mających na celu znalezienie nowych dostawców broni do wykorzystania w wojnie z Ukrainą.

Żaden kraj nie określił, kiedy i gdzie odbędzie się wizyta, ani co będzie przedmiotem potencjalnego spotkania twarzą w twarz. W poniedziałkowym oświadczeniu Kreml poinformował, że Kim złoży oficjalną wizytę w Rosji „w nadchodzących dniach”, natomiast północnokoreańskie media państwowe podały, że „spotkają się i porozmawiają”.

Rosja planuje rozwijać swoje stosunki z Koreą Północną niezależnie od tego, co pomyślą inne kraje, powiedział reporterom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„Mamy własne stosunki z Pjongjangiem. Cenimy te stosunki, ponieważ Korea Północna jest naszym sąsiadem i oczywiście będziemy nadal rozwijać z nimi stosunki, niezależnie od opinii innych krajów” – powiedział.

Pieskow skomentował niedawne zarzuty wysunięte przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake’a Sullivana dotyczące planów KRLD dotyczących dostaw broni do Rosji. „Nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Tak jak nie mieliśmy nic do powiedzenia wcześniej, tak i teraz nie mamy nic do powiedzenia” – stwierdził rzecznik.

Wcześniej dziennik „New York Times” napisał, że Kim miałby udać się z Pjongjangu, stolicy Korei Płn. do Władywostoku. Tam miałby spotkać się z Putinem. Podróż miałaby odbyć się pociągiem pancernym. Mniej prawdopodobnym scenariuszem jest wyjazd Kima do Moskwy.

Według gazety, Rosja chciałaby pozyskać od Korei Północnej pociski artyleryjskie i rakiety przeciwpancerne. Z kolei Kim oczekuje od Rosji zaawansowanej technologii dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym. Przypuszczalnie, będzie też zabiegać u Rosjan o pomoc żywnościową.

Artykuł “New York Times” wpisuje się w rozlegające się od miesięcy w USA głosy, iż Rosja stara się pozyskać amunicję z Korei Północnej. W zeszłym roku rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby twierdził nawet, że Korea Północna potajemnie już dostarcza Rosji znaczące ilości amunicji artyleryjskiej.

Kresy.pl/CNN