Bruksela ma zastrzeżenia do ukraińskiego rolnictwa

Według poufnego raportu Komisji Europejskiej, do którego dotarło RMF FM, Ukraina wciąż ma „wiele do zrobienia, między innymi w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywności” w kwestii wstąpienia do UE.

Brukselska korespondentka RMF FM dotarła do poufnego raportu Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy. Dotyczy on dostosowania tego państwa do ewentualnego członkostwa w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że KE będzie rekomendować krajom członkowskim UE rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy we wspólnocie. Zaznaczono jednak, że jak relacjonuje RMF FM, „Ukraina ma jednak jeszcze wiele do zrobienia, między innymi w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwa żywności”.

Dokument zawiera 31 rozdziałów dotyczących np. energii, transportu, polityki zatrudnienia czy ochrony konsumentów. W dokumencie przyznano, że Ukraina wciąż „w wielu obszarach” pracuje nad dostosowaniem do unijnego prawa i pomimo wojny „czyni postępy w reformach”.

W ocenie Komisji Europejskiej, „ze względu na skutki trwającej inwazji Rosji na pełną skalę, a także istniejące wcześniej strukturalne wyzwania gospodarcze, gospodarka ukraińska znajduje się pomiędzy wczesnym etapem a pewnym poziomem przygotowania do ustanowienia funkcjonującej gospodarki rynkowej”. Dodaje, że Ukraina znajduje się „na wczesnym etapie przygotowań pod względem zdolności do sprostania presji konkurencyjnej i siłom rynkowym w UE”.

Według RMF FM, w raporcie wspomniano tez o napięciach w relacjach polsko-ukraińskich w kwestii importu ukraińskiego zboża. W swoim raporcie KE, jak podano, „dosyć krytycznie ocenia dostosowanie Ukrainy w dziedzinie rolnictwa”. Stwierdzono, że w tym obszarze „Ukraina pozostaje na wczesnym etapie przygotowań”. Z kolei w kwestiach weterynaryjnych i fitosanitarnych poziom przygotowań określono jako „umiarkowany”.

Bruksela zaznacza, że Ukraina dostosowała się tylko do 1/3 unijnych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności. To nominalnie 81 aktów, a nad kolejnymi 75 prace trwają. Łącznie są ich 242.

W raporcie stwierdzono, że jak dotąd Ukraina nie dostosowała się do żadnych unijnych rozwiązań prawnych dotyczących GMO, czyli organizmów modyfikowanych genetycznie.

Pod koniec sierpnia br. szef Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że Unia Europejska powinna być gotowa do rozszerzenia w 2030 roku. To pierwsza data podana przez Brukselę od przyznania Ukrainie statusu kraju kandydackiego. Pół roku wcześniej ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski twierdził, że wbrew twierdzeniom „pesymistycznych przywódców” Ukraina nie będzie w UE za ponad 10 lat, lecz w ciągu dwóch lat.

We wrześniu agencja Bloomberg podała, że Komisja Europejska przygotowuje się do zalecenia rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie jej członkostwa w UE. Miały przy tym pojawić się też naciski na postęp w rozwiązywaniu problemów w niektórych priorytetowych obszarach, w tym w walce z korupcją.

Ukraiński rząd poinformował w marcu br., że wykonał 72% swoich zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej z UE.

